Skandaali Venäjällä: Kolmelle kenraalille potkut

Kolmen venäläisen kenraalin kerrotaan saaneen potkut asevoimille toimitettujen huonolaatuisten univormujen vuoksi. Tämän takia Ukrainassa taistelevat joukot eivät ole voineet suojautua riittävästi kylmältä säältä, kertoo itsenäinen venäläismedia Verstka.

Verstkan mukaan kuukausi sitten, 19. tammikuuta, puolustusministeriössä pidettiin kokous, johon osallistuivat puolustusministeri Sergei Shoigu ja yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimov.

Kokouksessa keskusteltiin sotilaspukujen laadusta. Univormuja toimitetaan parhaillaan erityisesti Venäjän asevoimille Ukrainassa.

Niiden laadun sanotaan herättäneen kysymyksiä sotilaskomentajien keskuudessa. Komentajat kritisoivat univormujen leikkauksia ja saumoja. Heidän mielestään univormut eivät vastaa lämmöneristysvaatimuksia, ja sotilashenkilöstö on valittanut kylmyydestä ja epämukavista vaatteista.

Verstkan haastattelemien lähteiden mukaan Shoigun ja Gerasimovin tyytymättömyys oli niin suuri, että tapaaminen johti kolmen logistiikasta vastaavan kenraalin erottamiseen.

Samalla on puhjennut toinen skandaali liittyen uuden univormutoimittajan nimityspäätökseen. Asiasta kertoo muun muassa Wagner-palkkasotilasryhmään yhdistetty suosittu Telegram-kanava Grey Zone.

Puolustusministeri Sergei Shoigua on arvosteltu siitä, että asevoimien uusien univormujen hankintasopimus myönnettiin valtion kiinteistöviraston apulaisjohtajan 22-vuotiaalle pojalle. Toimitetun tavaran kerrotaan olevan huonolaatuista ja ylihintaista. Kriitikkojen mukaan kyse on korruptiosta, jonka tarkoituksena vaurastuttaa vallanpitäjien lähipiiriä.

1/ Three Russian generals are reported to have been sacked over the provision of poor-quality uniforms, which has left troops fighting in Ukraine without adequate protection against the cold. A further scandal has erupted over the decision to appoint a new uniform provider. ⬇️ pic.twitter.com/54OB2uzCrc

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 16, 2023