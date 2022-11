”Siviilien tappaminen on ainoa, jonka Venäjän armeija osaa”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin taannoinen päätös nimittää pahamaineinen kenraali Sergei Surovikin Ukrainaa vastaan toteutettavan ”sotilaallisen erikoisoperaation” komentajaksi saa entiseltä Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentajalta, kenraali Mark Hertlingiltä täystyrmäyksen.

– Surovikin on ensinnäkin rikollinen, Hertling sanoo ranskalaislehti l’Expressille.

– Se, mikä häntä kiinnostaa ja minkä hän osaa, on vain ja ainoastaan siviiliväestön terrorisointi, jota hän harjoitti jo Syyriassa. Hänellä ei ole kykyä toteuttaa menestyksellisiä sotilasoperaatioita Ukrainan asevoimia vastaan. Kremlin ajattelu on epäonnistunut kaikessa mahdollisessa. Putin kuvittelee voivansa nyt onnistua siinä, missä hän on aiemmin epäonnistunut – siis ukrainalaisten pelottelussa, Hertling toteaa.

Mitä enemmän Venäjä iskee siviilikohteisiin, sitä päättäväisemmin ukrainalaiset tekevät vastarintaa, hän arvioi.



– Uransa aikana Surovikin on epäilemättä todistanut kykenevänsä lahtaamaan siviilejä. Vähäisintäkään johtamistaitoa hän ei ole osoittanut. Hän ei osaa johtaa armeijaa. Sotilaana arvostan häntä nollan verran. Ihmisenä – sitä en viitsi edes kommentoida. Yksi asia on kuitenkin tässä vaiheessa selvä: siviilien tappaminen on ainoa asia, jonka Putinin armeija osaa.

Surovikin is the face of the modern Russian Federation. Stupid, cruel and disgusting. In an interview, it stated that it wants Ukraine to be friendly to Russia. It bombards us because it wants to make friends!#ArmUkraineNow #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/dgRl0HfWdP

