Sisäministeri: Venäjältä voi odottaa hyvin häikäilemättömiä tekoja

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharovan mukaan Venäjä aikoo reagoida, jos Suomi sulkee koko itärajan.

Sisäministeri Mari Rantaselta (ps.) kysyttiin Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa, millaisiin toimiin Suomen hallitus on varautunut.

– Se on ihan selvä, että kaikennäköisiin. Ei se ole pelkästään välttämättä tämä rajapuoli, vaan siellä voi olla ja varmaan onkin jotain muuta takataskussa, Rantanen vastasi.

– Esimerkiksi sabotaaseja, joita voidaan kohdistaa meidän kriittiseen infraan, hän jatkoi.

Mahdollisia toimia on Rantasen mukaan kuitenkin mahdotonta ennakoida.

– Hyvin häikäilemättömiä tekojahan heiltä voi odottaa, mutta emme toivo sitä. Toivomme yhä, että tämä meidän pitkään rauhallisena pysynyt yhteinen rajamme palautuu takaisin rauhalliseksi.

Toimittaja Sanna Ukkola kysyi ministeriltä, millaisia hybriditoimia Venäjä on aikaisemmin kohdistanut muihin valtioihin.

– Se on hyvin moninainen keinovalikoima alkaen kyberhyökkäyksistä sabotaaseihin. On mahdotonta sanoa, mitä kaikkea. Siellä voi olla myös sellaista, mitä emme ole vielä nähneet. On syytä olla monin tavoin varautunut.

KATSO UUSIN JAKSO:

Mari Rantanen Sanna Ukkola Showssa: Koko raja voi mennä kiinni jo ensi viikolla