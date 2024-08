Sisäministeri USU:lle: Kriittisen infran valvontaa on lisättävä

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden on jatkossa suojeltava nykyistä tarkemmin Suomen kriittistä infraa, kuten vesihuoltolaitoksia ja teleliikennemastoja. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Hänen mukaansa toimijoiden on tärkeää olla hereillä siten, että kriittiseen infraan kohdistuvat vahingonteot voitaisiin mahdollisimman hyvin estää ennalta.

– Kohteiden omistajien on syytä pohtia esimerkiksi valvonnan lisäämistä, Rantanen sanoo USU:lle.

Rantanen varoittaa tekemästä vesihuoltolaitosten murroista tai matkapuhelinmaston kaatamisesta liian hätäisiä johtopäätöksiä.

– Ei kannata hypätä johtopäätöksiin ennen kuin meillä on riittävästi tietoa. Tällä hetkellä emme tiedä, kuka tai mikä taho näiden tekojen takana on. Suomalainen yhteiskunta on vahva, ja on tärkeää muistaa, että mitään ei ole tässä vaiheessa vaarantunut.

Kysymykseen siitä, voiko tapausten taustalla olla Venäjän masinoima hybridioperaatio tai tahallinen sabotaasi, Rantanen vastaa maltillisesti.

– Sitä ei voi tässä vaiheessa sanoa, mutta sitä ei voida myöskään poissulkea, koska tietoa ei ole tarpeeksi.