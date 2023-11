Sisäministeri itärajasta: Olemme valmiita kaikkeen

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille saapui viime viikolla 34 turvapaikanhakijaa ilman tarvittavia asiakirjoja. Tällä viikolla vauhti on kiihtynyt, sillä pelkästään maanantaina heitä saapui 27.

Venäjä ei ole aiemmin päästänyt henkilöitä Suomen rajalle asti ilman asiakirjoja. Rajanylitykset polkupyörillä kiellettiin jo viime viikon torstaina.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että rajalakiin säädettiin uusia toimivaltuuksia vuonna 2022. Näihin lukeutuvat rajanylitysten rajoitukset, rajanylityspaikkojen sulkeminen ja turvapaikkahakemusten keskittäminen.

– Hallituksella on valmius käyttää kaikkia toimivaltuuksia rajaturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa, Mari Rantanen sanoo.

Turvapaikanhakijoiden joukossa on ollut muun muassa irakilaisia ja turkkilaisia. Tapausta on verrattu syksyyn 2015, jolloin Venäjältä saapui polkupyörillä ja vanhoilla henkilöautoilla runsaasti kolmansien maiden kansalaisia. He hakivat turvapaikkaa Pohjois-Suomen rajaylityspaikoilta.

Osa turvapaikanhakijoista kertoo MTV Uutisille maksaneensa polkupyöristään 200–300 dollaria. Polkupyöräilijöiden kerrotaan tulleen Venäjän tulliin pakettiauton kyydissä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentajan, everstiluutnantti Jukka Lukkarin mukaan tilanteessa on kyse Venäjän toimintatapamuutoksista.