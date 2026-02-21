Sinuhe Wallinheimo: Alkoholin etämyynti on sallittua

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kommentoi X-viestipalvelussa alkoholin etämyyntiin liittyvää keskustelua. Hän kyseenalaistaa esitetyn tilanteen kuvauksen.
– Krista Kiurun spinnaus ei yllätä. EU-oikeuden professorit totesivat jo talousvaliokunnassa, että etämyynti on sallittua eikä sitä voi rajoittaa. Sama viesti tulee ensi viikolla. Eniten olen huolissani keskustasta, jolla on ongelmia kuullun ymmärtämisessä.
Wallinheimo on lisännyt julkaisunsa yhteyteen myös Iltalehden artikkelin. Artikkelin mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti torstaina ministeriöltä saamiaan asiakirjoja Suomen ja Euroopan komission pilot-menettelystä, jossa arvioidaan, rikkooko Suomi etämyyntiä koskevaa EU-lainsäädäntöä. Ministeriö oli pyytänyt asiakirjojen salaamista, mutta valiokunta hylkäsi pyynnön.
Asiakirjojen mukaan komissio ilmaisee kannanottonsa ehdotuksen toteuttamiskelpoisuudesta, jossa etämyynnille asetettaisiin samat prosenttirajat kuin kotimaan vähittäismyynnille. Muistio perustuu marraskuussa 2022 pidettyyn pilot-tapaamiseen.
Esitetty kritiikki on perustunut muun muassa väitteisiin tiedon salaamisesta ja puutteellisesta esityksestä, johon Wallinheimo julkaisussaan viittaa.