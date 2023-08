Sinuhe Wallinheimo: Aito kilpailu laskee raideliikenteen hintoja

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) toteaa viestipalvelu X:ssä, että hallitus tulee puuttumaan palvelun heikentymiseen ja kallistumiseen VR:n monopolissa.

– On erinomainen asia, että hallitus tulee nyt puuttumaan tähänkin. Hallitusohjelmasta löytyy hyvät kirjaukset siitä, että kilpailua raiteille tullaan lisäämään, edustaja toteaa.

Hän viittaa julkaisussaan Hämeen Sanomien kirjoitukseen asiasta.

– Kesän ajan VR:n aktiivinen lippuhinnoittelu on kirvoittanut mielipiteitä. Jos varaat junaliput viime tingassa tai pari päivää ennen suunniteltua lähtöä, on ollut edullisempaa matkustaa kohteeseen omalla autolla kuin junalla. Tämäkö on julkisten kulkuneuvojen käyttöön ohjaavaa hinnoittelua, lehti kysyy.

– Parantamisen varaa todella on, jos kansalaiset halutaan rautatielle ja hyödyntämään julkista liikennettä. Monopoliasema valitettavasti teettää sitä, että viisveisataan loppukäyttäjästä, koska heillä ei ole varaa äänestää jaloillaan, se toteaa palveluista.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tosiasiallista kilpailua raideliikennemarkkinalla tullaan lisämään ja markkinoille pääsyä helpottamaan. Toimivan kilpailuneutraalin markkinan edellytykset varmistetaan tarvittavilla selvityksillä, vaikutusarvioilla ja erikseen arvioitavilla toimenpiteillä, ohjelmassa todetaan.

Wallinheimon mukaan kuluttajien mahdollisuudet kasvavat hallituksen toimien myötä.

– Aito kilpailu laskee hintoja ja kuluttajalla tulee jatkossa olemaan enemmän mahdollisuuksia, Wallinheimo kirjoittaa.