”Silmittömän törkeää” – Keskustalaisten väitetään lietsoneen sairaalaraivoa

Eduskunta hylkäsi perjantaina huomiota herättäneen kansalaisaloitteen, jolla Oulaskankaan sairaalan yöpäivystystä olisi jatkettu. Aloite kaatui äänin 95–85.

Yöpäivystyksen lakkauttamisesta päätettiin jo viime vuonna.

Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo Oulaskankaan ympärillä vellovan keskustelun yltyneen paikoin ”täysin käsittämättömäksi”.

– Omia kansanedustajiamme on maalitettu ennennäkemättömän törkeällä tavalla. Tappouhkauksia sinkoilee. Raju häirintä kohdistuu myös perheenjäseniä kohtaan, mitä pidän kertakaikkisen röyhkeänä toimintatapana. Näissä hommissa on muutenkin monesti välillä kovaa, mutta mahdottoman kovaksi se muuttuu, mikäli läheisetkin ottavat osumaa, Riikka Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa ”silmittömän törkeää” toimintaa on lietsottu ennen kaikkea keskustan riveistä.

– Paikallistoimijat kiihdyttävät ihmisiä äärimmäisyyksiin ulottuvalla pelottelukuvastolla hyötyäkseen itse poliittisesti. Hävetkää, Purra sanoo.

Valtiovarainministeri toteaa tavallisten kansalaisten huolten olevan oikeutettuja ja ymmärrettäviä. Hän viittaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) muistutukseen siitä, että ensihoito toimii, ja hoitoon pääsee jatkossakin.

– Kun Oulaskankaalta lakkautettiin synnytysosasto 2018, entinen kollegani Annika Saarikko (kesk.) muistutti käydessään rauhoittelemassa paikallisia, että ”kenelle tahansa olettekin kiukkuisia, niin älkää olko alueen kansanedustajille ja muille päättäjille”. Hyvä neuvo, Riikka Purra kirjoittaa.

Purran mukaan jokainen eduskunnassa oleva kansanedustaja hallituksesta oppositioon tietää, että Suomen väestökehityksen, henkilökunnan saatavuuden ja taloudellisen tilanteen vuoksi sote-puolella joudutaan myös tulevaisuudessa tekemään ikäviäkin ratkaisuja.

– Ehkä jokainen aluevaltuustossa istuva tietää sen vieläkin kouriintuntuvammin. Senkin takia kansalaisten kiihottaminen tiettyihin päättäjiin kohdistuvaan epäasialliseen toimintaan on paitsi tuomittavaa myös niin kovin lyhytnäköistä, Riikka Purra sanoo.

