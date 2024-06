”Silmät auki” – Vesilaitoksiin epäilyttäviä murtoja

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kommentoi X:ssä vesilaitoksiin eri puolilla Suomea kohdistuneita murtoja ja niiden yrityksiä, joista myös Verkkouutiset on kertonut. Limnellin mukaan teot ovat vakavia ja hän nostaa niistä esille kolme huomiota.

Ensinnäkin on hyvä, että asiasta tiedotetaan julkisesti.

– Tällöin pysymme valppaampina ja kansalaisilla on oikea tilannekuva. Asioiden salailu johtaisi tarpeettomien huhujen leviämiseen, Limnell kirjoittaa.

Toisekseen murtojen takana olevaa tahoa tai tahoja selvitetään parhaillaan. Vaihtoehdot ovat hölmöstä kokeilunhalusta valtiolliseen vaikuttamiseen.

– Jokainen toki ymmärtää, että kyse on kriittisestä infrastruktuurista, jonka merkitys yhteiskunnan toimivuudelle on hyvin tärkeä.

Kolmanneksi Limnell toteaa, että epävakaassa turvallisuusympäristössä kriittisen infran suojaaminen korostuu.

– Varautumista on tehty pitkään, mutta mikään varotoimi ei ole aukoton. Varautuminen pidettävä korkealla tasolla myös kesälomakaudella. Silmät auki ja ilmoitetaan poikkeavista havainnoista.

— Jarno Limnell (@JarnoLim) June 28, 2024