Sillat tuhottiin yllättäen – asettuuko Venäjä puolustusasemiin?

Hyökkääjä ei ole edennyt Donbasin rintamalla, vaikka se on yrittänyt hyökätä Slovjanskin pohjois- ja itäpuolella. Sen sijaan venäläiset ovat keskittyneet tykistötuleen ja ilmaiskuihin.

Iskujen kohteeksi on joutunut Slovjanskin seudun sillat. Venäläiset pommittavat Slovjanskin-Lymanin rauta- ja maantiesiltoja Raihorodokin lähellä Slovjanskin koillispuolella. Ainakin toinen kahdesta sillasta on tuhottu, mutta on epäselvää, onko venäläiset tuhonneet kokonaan molemmat.

Raihorodokin ja Lymanin välillä olevat sillat ovat välttämättömiä, jotta Slovjanskiin voisi edetä idästä Lymanin suunnasta. Rintama myötäilee tällä hetkellä Donets-jokea, jonka itäpuolella venäläiset ovat.

Näiden Donets-joen siltojen tuhoaminen merkitsisi, että venäläiset ovat hylänneet jostain tuntemattomasta syystä idean edetä Slovjanskin itäpuolella. Kaupungin pohjoispuolella kulkeva M03-valtatie jäisi edelleen mahdolliseksi hyökkäyssuunnaksi.

Venäläiset ovat saattaneet iskeä näitä siltoja vastaan estääkseen ukrainalaisia toteuttamasta vastahyökkäystä Lymaniin, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että venäläiset olisivat siirtyneet puolustusasemiin tärkeimmällä hyökkäyssuunnalla.

