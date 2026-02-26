Sijoitukset nostivat työeläkevarat 285 miljardiin euroon

Työeläkejärjestelmän sijoitettavissa olevien eläkevarojen kokonaismäärä nousi vuoden lopussa noin 285 miljardiin euroon. Kasvua olisi 14 miljardia euroa vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tuoreista tilastoista.

Vuoden viimeinen neljännes toi varoihin kasvua kuuden miljardin euron verran.



– Viime vuoden alkupuolella osakemarkkinoiden kehitystä varjosti geo- ja kauppapoliittisten jännitteiden kiristyminen, etenkin Yhdysvaltain hallinnon kauppapoliittiset linjaukset. Osakemarkkinoilla nähtiin tuolloin suuria päivämuutoksia. Markkinatunnelmat kuitenkin piristyivät kevään myötä, ja loppuvuotta kohden osakemarkkinat kehittyivät nousujohteisesti, kertoo Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen tiedotteessa.

Työeläkevarojen nimellistuotto vuodelta 2025 oli 7,4 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli puolestaan 7,2 prosenttia.



– Yhdysvaltain dollarin heikentyminen viime vuonna alensi yhdysvaltalaisten sijoitusten euroissa raportoituja tuottoja. Heikentymisen taustalla olivat muun muassa maan hallinnon arvaamaton kauppapolitiikka, huoli liittovaltion budjettialijäämän kehityksestä ja epävarmuus keskuspankin riippumattomuudesta. Sijoittajien luottamus Yhdysvaltain dollarin perinteiseen turvasatama-asemaan selvästi horjui, Mäkinen toteaa.



– Suomalaisen listattujen osakkeiden muutaman vuoden alavire sen sijaan päättyi viime vuonna. Helsingin pörssin yleisindeksi ylsi yli 30 prosentin vuosituottoon, mikä oli yksi parhaista. Myös eurooppalaiset osakkeet tuottivat hyvin, Mäkinen jatkaa.

Alkaneen vuoden sijoitusnäkymiä Mäkinen kuvaa maltillisen optimistisiksi.



– Maailmantalouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna hieman yli kolmen prosentin vauhtia. Erityisesti tekoälyyn liittyvien AI-investointien uskotaan jatkuvan vahvana, ja inflaation odotetaan pysyvän maltillisena. Geo- ja kauppapoliittiset jännitteet voivat kuitenkin tuoda yllätyksiä. Samoin kehittyneiden valtioiden velkaantuneisuus on korkealla tasolla, Mäkinen pohtii.