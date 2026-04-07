Kelan ex-pääjohtaja Sofia Virralle: Osa eläkeläisistä maksaa jo korkeaa raippaveroa

Vihreät esittää työeläkkeisiin kajoamista.
Eläkeläispariskunta kahvipöydässä kotonaan. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
  • | Julkaistu 7.4.2026
  • 16:03
  • | Päivitetty 7.4.2026
  • 16:03

Keskustan entinen pitkäaikainen ministeri ja Kelan entinen pääjohtaja Liisa Hyssälä muistuttaa vihreiden puheenjohtajaa Sofiaa Virtaa eläkeläisten verotaakasta.

– Aina unohtuu, kuten tässäkin haastattelussa: osa eläkeläisistä maksaa jo nyt kovaa, korkeaa raippaveroa, Hyssälä toteaa X-palvelussa viitaten eläketulon lisäveroon.

– Heille uusi raippa? Kohtuutonta.

Hän on jakanut tilillään Helsingin Sanomien jutun, jossa Virran mukaan vihreät esittää työeläkkeisiin kajoamista ja uskoo, että eläkeläiset hyväksyisivät leikkaukset, jos ne perustellaan oikeudenmukaisuudella ja esimerkiksi lasten palveluiden turvaamisella.

Vihreät on hallituspuolueiden tapaan sitoutunut ”velkajarruun” eli siihen, että ensi vaalikaudella julkista taloutta tulee vahvistaa peräti 8–11 miljardia euroa.

