Sijoittajat TE:ssä: Hankkiudu eroon näistä osakkeista

Tietyt osakkeet olisi nyt syytä siivota pois sijoitussalkusta, povaavat pankkien asiantuntijat Talouselämälle.

Pankkien strategien pohdinnoissa korostuvat erityisesti teknologiayhtiöt. OP:n pääanalyytikko Antti Saari luopuisikin nyt ”teknologiasektorin huippukalliista tulevaisuuden lupauksista”.

– Monista tekoälyhypeen etäisestikin liittyvistä yhtiöistä maksetaan nyt huimia hintoja. Pudotuspeli on näiden kohdalla epäilemättä ennemmin tai myöhemmin edessä, Saari varoittaa.

Samalla linjalla on Nordean senioristrategi Hertta Alava. Hän hankkiutuisi eroon teknologiayhtiöistä, joiden P/E on vuonna 2026 yli 35. Alava muistuttaa, että jo pienenkin pettymyksen tuottaminen sijoittajille voi tuoda korkean arvostustason osakkeet rajusti alas.

Suurista teknologiayhtiöistä tällainen korkea ennakoitu P/E-luku on muun muassa ASML:llä, Intelillä ja Palantirilla. Lisäksi tämänhetkinen P/E-luku on yli 35 muun muassa AMD:llä, Applella, Broadcomilla ja Nvidialla.

Alava hankkiutuisi eroon myös kultakaivosyhtiöistä. Hän sanoo kullan hinnan nousseen rajusti parin viime vuoden aikana positiivisten ajurien, kuten keskuspankkien kultaostojen myötä, mutta uskoo viimeisimmän spurtin olevan pitkälti momentumia seuraavien sijoittajien aikaansaamaa.

– Kultakaivosyhtiöiden osakkeissa liikkeet ovat tyypillisesti jalometallia rajummat molempiin suuntiin, Alava tiivistää.

Suuria kultakaivosyhtiöitä ovat muun muassa Agnico Eagle, Barrick Gold ja Newmont.

Asiantuntijoilta irtoaa myös yleislaatuisempia neuvoja. Sijoittaja, kirjailija ja toimittaja Karo Hämäläinen kehottaa siivoamaan salkusta kokonaisuuden kannalta vähäpätöiset ”toivotaan, toivotaan -rivit”, joita salkkuun on päätynyt syystä tai toisesta.

– Tyypillisiä syitä siivoamiseen omalla kohdallani ovat kurssilasku, jonka myötä sijoituksen arvo on laskenut pieneksi, tai se, että position rakentaminen on jäänyt kesken, Hämäläinen pohtii.

– Jos salkussa on osakkeita, joista ei osaa sanoa, miksi ne ovat siellä, eikö niitä olisi siivottava pois?

Sijoittaja ja toimitusjohtaja Elina Avelalla on samankaltainen neuvo.

– Siivoaisin ”ikuiset lupaukset”, joiden kvartaalit ovat pettymys toisensa jälkeen. Jos paino salkussa on noussut liian korkeaksi, vähentelisin myös teknologiaa ja puolustusalaa, Avela tiivistää.