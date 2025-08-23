Siivekkäät saartoivat suomalaisten suosikkilomakohteen

Espanjan Aurinkorannikolla sijaitsevassa Torreviejassa on ongelma: sadat kanat ja kukot ovat vallanneet kaupungin. Asiasta kertoo The Times.

Kanoja vaeltaa kaupungissa jopa 700 kappaletta. Niitä näkyy kaikkialla; puistoissa, supermarkettien parkkipaikoilla ja jopa kanaravintola KFC:n edustalla.

Osa kaupungin asukkaista on tykästynyt kanoihin, mutta helmikuussa kaupunki aloitti tarjouskilpailun siivekkäiden kiinniotosta. Kanojen kun pelättiin aiheuttavan liikenneonnettomuuksia.

Tällä viikolla kilpailutuksen voittanut yhtiö kuitenkin ilmoitti perääntyvänsä hankkeesta. Yhtiö kertoi, ettei se ollut huomannut sopimukseen sisältynyttä vaatimusta, jonka mukaan kanat olisi toimitettava Espanjan eläinoikeuslakien mukaisesti eläinsuojaan.

Ymmärrettävästi suojan hankkiminen 700 kanalle osoittautui mahdottomaksi.

Paikallisten urbaanilegendojen mukaan linnut ilmestyivät kaupunkiin vuonna 2014, kun joku hylkäsi 40 kanaa kaupungin keskustan laitamilla sijaitsevaan Las Nacionesin puistoon. Lämpimän sään ja ruokaa antavien asukkaiden ansiosta kanat ovatkin lisääntyneet ja täyttäneet kaupungin.

– Ei ole mitään kanojen hyökkäystä, sanoo Torreviejassa neljästi vuodessa vieraileva Hannah Caffrey.

– Ne ovat ihana näky, eivätkä satuta ketään. Minusta olisi inhottavaa, jos ne vietäisiin pois.

Kahdeksantoista vuotta Torreviejassa asunut Karen Dyson kertoo, että vuosia sitten hän tapasi puistossa iäkkään espanjalaismiehen, jonka kanssa hän ryhtyi juttelemaan. Mies avasi kanoille ja sorsille vesihanan, jotta ne pääsivät juomaan ja kylpemään.

– Hän kertoi minulle, että hän tuli sinne joka päivä tätä tehdäkseen ja [kanoille] jutellakseen, sillä hänen vaimonsa oli kuollut kaksi vuotta aikaisemmin. He tekivät aiemmin samaa yhdessä, Dyson kertoo.

Kolmas asukas pitää pelkoja kanojen jätösten levittämistä taudeista ylimitoitettuina.

– Rakastan nähdä, kunika kanat kävelevät ympäriinsä kuin ne olisivat espanjalaisia. Tämä tekee Espanjasta Espanjan, hän tiivistää.

Kaikki eivät kanoista kuitenkaan piittaa. Jotkut asukkaat ovat valittaneet lintujen täyttävän ajotiet jätöksillään, toisten hermoille käy taas jatkuva kotkotus.

Autokuskeja taas turhauttaa, että heidän on kirjaimellisesti odotettava kanan ylittävän tien.