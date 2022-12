Siepattu puhelu paljasti: Venäjän upseerit tappoivat ikääntyneen pariskunnan

Venäläissotilaiden välinen siepattu puhelu paljastaa, kuinka Venäjän 27. kaartin motorisoidun kivääriprikaatin komentaja Sergei Safonov puukotti tiellä kohtaamansa iäkkään ukrainalaisen naisen kuoliaaksi, kun Venäjän joukot perääntyivät syyskuussa Harkovan alueelta Izjumin suunnassa Ukrainan joukkojen vastahyökkäyksen edetessä.

Safonovin vieressä seissyt toinen venäläisupseeri ampui naisen miehen, kertoo uutissivusto Radio Free Europe (RFE).

RFE:n ukrainalaisen palvelun Schemes-tutkimusprojekti sai käsiinsä siepatun puhelun Ukrainan tiedusteluviranomaisilta.

Välikohtauksen kerrotaan sattuneen 25. syyskuuta, viisi päivää ennen venäläisten perääntymistä Lymanista Donetskin alueen pohjoisosassa.

Tallennetussa puhelussa sotilas kuvailee Venäjän joukkojen kaoottista vetäytymistä. Puhelinnumeron avulla puhelimen omistava sotilas tunnistettiin Oleg Gasiliniksi.

– He olivat evakuoimassa, kun he kohtasivat iäkkään miehen ja naisen. Pataljoonan komentaja 96. tiedusteluprikaatista ampui miehen, ja meidän korkea-arvoisempi roistomme puukotti naisen kuoliaaksi, Gasilin sanoo.

Siepatun puhelinkeskustelun mukaan tiedustelupataljoonan komentaja oli lähetetty evakuoimaan eversti Sergei Safonov.

Avointen lähteiden perusteella Oleg Gasilin palvelee 27. kaartin motorisoidussa kivääriprikaatissa, jota Sergei Safonov komentaa.

Puhelinkeskustelussa Gasilin tarkentaa, että puukottaja oli nimenomaan Safonov.

RFE:n Schemes-palvelu otti yhteyttä Gasiliniin, joka kertoi jo puhuneensa virallisille tutkijoille kyseisestä murhasta, vaikka oli vain kuullut tapahtumien kulusta eikä siis itse ollut paikalla todistamassa sitä.

Schemesille puhuneen venäläisen asianajajan mukaan kuulustelu tarkoittaa todennäköisesti sitä, että epäilty on otettu kiinni. Safonov ei ole ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa marraskuun 15. jälkeen.

Gasilinin mukaan ikääntyneen pariskunnan tappaminen ei ollut yksittäistapaus.

– Murskasimme erään siviiliauton rynnäkköpanssarivaunulla, hän sanoo.

27. prikaati kärsi kovia tappioita sodan ensimmäisinä päivinä Sumyn kaupungissa Koillis-Ukrainassa. Sotavangeiksi jääneet venäläiset, jotka nimesivät Safonovin komentajakseen, kertovat, että ”heidät pudotettiin keskelle ei mitään kuin kissanpennut” ilman ruokaa, polttoainetta tai tukea.

Osa sotavangeista kertoo, että Sumyn ukrainalaiset siviilivaatteisiin pukeutuneet aluepuolustusjoukot saivat heidät helposti vangiksi.

RFE:n mukaan tämä voi olla yksi syy sille, miksi eversti Safonov hermostui tiellä kohtaamastaan ikääntyneestä pariskunnasta.

🧵/ link in the last tweet. A tapped call reveals the high-ranked Russian officer, commander of the 27th Separate Guards Motor Rifle Brigade Sergey Safonov, stabbed to death an elderly Ukrainian woman when retreating from the Kharkiv region. His comrade also shot her husband. pic.twitter.com/TaB072QTNA

— Mark Krutov (@kromark) November 30, 2022