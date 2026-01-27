Shokkiluvut Vladimir Putinille: Vain yksi neljästä venäläisestä haluaa sodan jatkuvan

Venäläisten selvä enemmistö haluaisi sodan Ukrainassa loppuvan, ilmenee itsenäisen venäläisen mielipidemittaaja Levadan tutkimuksesta. Viimeisimpien lukujen mukaan enää vain 26 prosenttia venäläisistä tukee sodan jatkamista. 66 prosenttia taas tukee Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kolmenvälisiä neuvotteluja Abu Dhabissa sodan lopettamiseksi.

Levadan keräämien lukujen perusteella peräti 70 prosenttia venäläisistä hyväksyisivät sodan lopettamisen nyt, mutta toisaalta 60 prosenttia vastaajista ei hyväksy joukkojen vetämistä pois Ukrainan alueilta, joita Venäjä nyt miehittää.

Levadan entinen johtaja Lev Gudkov kertoo asiasta uutisoivalle saksalaislehti Spiegelille, että sotaa vastustetaan mielipidetutkimusten perusteella nyt eniten sitten alkuvuoden 2022.

Gudkov kertoo venäläisten uskovan sodan päättyvän diktaattori Vladimir Putinin ehdoilla ja Ukrainan antautumiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin taas luotetaan painostavan Ukrainan rauhaan ja myönnytyksiin.

Mielipidemmitaukset antavat kylmäävän kuvan venäläisten asenteista. 80 prosenttia kansasta on jutun mukaan sitä mieltä, että Moskovan hyökkäyssota on Yhdysvaltain syytä ja 70 prosenttia sitä mieltä, että syy on Naton. Vain 6-8 prosenttia vastaajista syyttää sodan suurhyökkäyksellä aloittanutta Venäjää.

Levadan mukaan 92 prosenttia venäläisistä on lisäksi sitä mieltä, että ”Venäjä on vihollisten saartama”. Luku on vuodesta 1994 alkaneen mittaushistorian korkein.

Itsenäistenkin venäläislaitosten mielipidemittauksiin tulee suhtautua varauksin. Levadan tutkimusten arvioidaan kuitenkin yleisesti antavan kohtuullisen hyvän kuvan siitä, mihin suuntaan venäläisten ajattelu ja mielipiteet ovat menossa.