Shakkimestari myrkytti vastustajansa elohopealla

Venäläisen shakkimestarin epäillään myrkyttäneen pitkäaikaisen kilpakumppaninsa elohopealla.

43-vuotias Amina Abakarova myönsi hyökänneensä Umayganat Osmanovaa vastaan kostaakseen aiemman loukkauksen. Telegraph-lehden mukaan shakkimestari on pidätetty, ja häntä uhkaa kolmen vuoden vankeustuomio sekä mahdollinen elinikäinen pelikielto.

Tapaus paljastui valvontakameravideon perusteella. Abakarova saapui viime viikon lopulla Dagestanin tasavallan pääkaupungissa Mahatshkalassa pidettävään kisahalliin ja lähestyi vastustajansa shakkipöytää. Hän otti laukustaan pienen pullon ja levitti sen sisällön lapsuudesta asti tuntemansa Osmanovan laudalle ja pelimerkeille.

Uhrin kerrotaan kärsineen huimauksesta ja pahoinvoinnista ottelun jälkeen. Hänet vietiin sairaalahoitoon. Dagestanin urheiluedustajan mukaan Amina Abakarovan käyttämä aine paljastui tutkimuksissa ihmiselle myrkylliseksi elohopeaksi.

Shakkiturnauksen tuomari ilmoitti tapauksesta poliisille. Abarakova pidätettiin valvontakameravideon perusteella.

Englannin shakkiliiton (ECF) johtaja Malcolm Pain sanoo, ettei ole koskaan kuullut vastaavasta tapauksesta. Hänen mukaansa psykologiset taktiikat vastustajan häiritsemiseksi ovat sen sijaan varsin yleisiä.

– Kyseessä on tietääkseni ensimmäinen kerta, kun jonkun on todettu käyttäneen myrkyllistä ainetta shakin historian aikana. Tämä on käsittämätöntä, Pain sanoo Telegraphille.