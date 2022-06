”Severodonetsk ei antaudu”

Luhanskin kuvernööri Serhi Haidai sanoo BBC:n mukaan, että Ukrainan joukot taistelevat jokaisesta Severodonetskin tuumasta ja Venäjän joukot kamppailevat saavuttaakseen edistystä.

Severodonetsk on ollut hyökkäyksen kohteena jo yli viikon. Venäjän päättäväisyys ottaa se yhdessä naapuri Lysytsanskin kanssa on osa suunnitelmaa hallita laajempaa Donbasin aluetta ja lopulta koko Itä-Ukrainaa.

Haidain mukaan Ukraina pitää kaupunkia hallussaan, vaikka kaikki Venäjän joukot on heitetty (Severodonetskin valtaamiseen).

Viimeisin tieto BBC:n mukaan on, että Venäjän joukot hallitsevat suurinta osaa Severodonetskista, vaikka Ukrainan puolustusasemien sanotaankin pitävän.

Venäläiset tekevät kaikkensa valloittaakseen tuon kaupungin ja Lysychanskin naapurikaupungin ja he yrittävät myös työntää rintamaa eteenpäin kohti muita alueen kaupunkeja.

BBC:n toimittaja kertoo keskusteelleen erään ukrainalaissotilaan kanssa, joka on ollut etulinjassa Donbasissa vuodesta 2014 lähtien. Hänen arvionsa oli, että paras, mitä he voivat tehdä tällä hetkellä, on ostaa aikaa.

Donbasin valloittaminen on alusta alkaen ollut presidentti Vladimir Putinin keskeinen strateginen tavoite.