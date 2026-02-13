Seurustelisitko työkaverisi kanssa? Lähes puolet hyväksyy romanssin

Moni suomalaisista suhtautuu työpaikkaromanssehin positiivisesti, paljastaa HR-yrityksen SD Worxin teettämä tuore kysely. Lähes puolet suomalaisista (47 prosenttia) hyväksyy romanssit, kunhan ne eivät vaikuta työntekoon.

Vajaa neljännes suomalaisista (24 prosenttia) pitää niitä osana elämää. Vain joka kymmenes näkee riskin työpaikan romanttisissa suhteissa tai ajattelee, että romantiikka kuuluu vapaa-ajalle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Asenteet vaihtelevat kuitenkin voimakkaasti sen mukaan kuka asiaa arvioi. Ikä, sukupuoli ja ammatillinen asema vaikuttavat siihen, miten avoimesti asiasta puhutaan.

Seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista on pitkäaikaisessa suhteessa entisen työkaverinsa kanssa. Lisäksi neljä prosenttia on löytänyt valittunsa töiden kautta, esimerkiksi asiakkaiden tai yhteistyökumppanien joukosta.

Johtajat löytävät rakastetun useammin töiden kautta. Heistä useampi kuin joka kymmenes (15 prosenttia) on löytänyt nykyisen tai viimeisimmän pitkäaikaisen suhteensa työkavereiden joukosta.

Useampi kuin joka viides johtajista (23 prosenttia) on löytänyt rakkaansa asiakkaiden tai yhteistyökumppanien kautta tai opiskeluaikana.

Samaan aikaan johtajat näkevät työpaikkaromansseissa muita useammin riskin työyhteisön yhteishengelle. Heistä lähes neljäsosa (24 prosenttia) uskoo, että romanssit voivat vahingoittaa työpaikan ilmapiiriä. Muissa ammattiryhmissä näin ajattelee vain noin joka kymmenes.

– Työ- ja yksityiselämä kietoutuvat erityisesti johtajilla tiukasti yhteen, ja tämä näkyy myös parisuhteissa. Johtajat suhtautuvat kriittisesti romansseihin työyhteisössä, mikä kertoo halusta suojella tasapuolisuutta sekä työpaikan yhteishenkeä. Johtajien haasteena on, miten vaalia inhimillisiä kohtaamisia ilman, että ne vaarantavat ammatillista luottamusta, SD Worxin Suomen ja Viron toimitusjohtaja Mikko Uotila pohtii tiedotteessa.

Itsenäiset yrittäjät suhtautuvat työpaikkaromansseihin kaikkein myönteisimmin. Heistä lähes neljä kymmenestä (39 prosenttia) pitää niitä luonnollisena osana elämää.

Toimihenkilöt suhtautuvat romantiikkaan työpaikalla kaikkein käytännöllisimmin. Heistä reilusti yli puolet, 57–58 prosenttia, hyväksyy romanssit, kunhan ne eivät vaikuta työntekoon.

Naiset kertoisivat työkavereille, miehet pitäisivät salassa

Naiset ja miehet suhtautuvat kyselyn mukaan työpaikkaromansseihin hyvinkin eri tavalla. Naiset ovat käytännöllisempiä. Heistä yli puolet (52 prosenttia) hyväksyy romanssit, kunhan ne eivät vaikuta työntekoon. Miehistä näin ajattelee neljä kymmenestä (42 prosenttia).

Miehet taas hieman useammin pitävät työpaikkaromanssia luonnollisena osana elämää. Heistä yli neljäsosa (26 prosenttia) on tätä mieltä, kun naisista näin ajattelee reilu viidennes (22 prosenttia).

Poimintoja videosisällöistämme

Sukupuolierot näkyvät erityisen selvästi siinä, miten avoimesti työpaikan romanttisista suhteista kerrotaan työkavereille. Naiset kertoisivat työkuvioista löytyneestä uudesta suhteesta työkavereille lähes kaksi kertaa useammin kuin miehet. Naisista miltei joka neljäs (24 prosenttia) kertoisi asiasta heti lähimmille työkavereille, kun miehistä vain runsas kymmenesosa (13 prosenttia) tekisi samoin.

Avoimuus katoaa, kun suhteesta pitäisi kertoa

Avoimuus vähenee dramaattisesti sen mukaan, kenelle töissä syttyneestä salasuhteesta pitäisi kertoa. Lähimmille työkavereille asiasta kertoisi heti suhteen alettua vajaa viidesosa (19 prosenttia). Sen sijaan lähimmälle esihenkilölle kertoisi romanssista välittömästi vain vajaa kymmenesosa (yhdeksän prosenttia). Koko työyhteisölle kertoisi vapaaehtoisesti enää viisi prosenttia kaikista vastaajista.

Jos suhde tulisi puheeksi esihenkilön tai lähimpien työkavereiden kanssa, yli kolmannes (35 prosenttia) myöntäisi asian. Useampi kuin joka neljäs (28 prosenttia) yrittäisi pitää suhteen silloinkin salassa mahdollisimman pitkään.

Jos romanssi tulisi puheeksi koko työyhteisössä, lähes neljä kymmenestä (38 prosenttia) kertoisi tapahtuneesta kysyttäessä, mutta runsas kolmannes (31 prosenttia) pyrkisi silloinkin jatkamaan suhteen salailua.

– Kyselytulosten mukaan esihenkilö näyttää olevan työyhteisössä viimeinen, joka saa tietää romanssista. Lähes joka kolmas suomalainen on valmis piilottelemaan työpaikkaromanssiaan esihenkilöltä mahdollisimman pitkään, mikä kertoo työntekijöiden vahvasta tarpeesta suojella omaa yksityiselämäänsä, Uotila toteaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen mukaansa tällainen vaikenemisen kulttuuri asettaa kuitenkin esihenkilöt mahdottomaan tilanteeseen.

– Miten johtaa sellaista työilmapiiriin vaikuttavaa isoa asiaa, mitä ei virallisesti ole olemassa?

SD Worx kartoitti suomalaisten suhtautumista työpaikkaromansseihin valtakunnallisella kyselytutkimuksella tammikuussa 2026. Tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamaan sähköiseen kyselyyn vastasi tuhat Suomessa asuvaa henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Otos edustaa suomalaista aikuisväestöä.