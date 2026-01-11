Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP.) ottaa kantaa julkaisuissaan X-viestipalvelussa Teheranin massamielenosoituksiin, jotka jatkuvat lähes täydellisistä internet- ja sähkökatkoista huolimatta. Aaltola kuvaa hallintoa haavoittuvimmaksi sitten vuoden 1979.
– Turvallisuus: mielenosoituksia kaikkialla Iranissa. Basij & IRGC ylirasittuneita, paikoin havaittu vetäytymistä. Reza Pahlavin vetovoima nousussa; Trump varoittaa interventiosta, Aaltola toteaa kokoavasti.
Hän korostaa kriittistä ajanjaksoa.
– Seuraavat 48 tuntia ovat kriittisiä koko Lähi-idän suunnalle, hän sanoo.
Julkaisussa Aaltola mainitsee juurisyiksi pitkäaikaisen katkeruuden ja sotien taloudellisen hinnan.
Iran Internationalin mukaan kahden viime vuorokauden aikana on kuollut vähintään 2 000 ihmistä. Kahrizakin kaupungissa Teheranin maakunnassa ruumiita on kymmenittäin, jopa 400, ja lähistön teollisuusalueelta raportoidaan lisää uhreja. Raštissa sairaalaan on tuotu vähintään 70 ruumista, ja voimakasta väkivaltaa on raportoitu myös Karajin pohjoisosassa sekä eri osissa Teherania.
Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että presidentti Trump on uhannut puuttua tilanteeseen.
