Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Milad-torni Teheranissa. AFP / LEHTIKUVA / ATTA KENARE

”Seuraavat 48 tuntia ovat kriittisiä koko Lähi-idän suunnalle”

  • Julkaistu 11.01.2026 | 12:42
  • Päivitetty 11.01.2026 | 13:39
  • Iran
Mika Aaltola pitää yhtenä Iranin tilanteen juurisyynä pitkäaikaista katkeruutta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP.) ottaa kantaa julkaisuissaan X-viestipalvelussa Teheranin massamielenosoituksiin, jotka jatkuvat lähes täydellisistä internet- ja sähkökatkoista huolimatta. Aaltola kuvaa hallintoa haavoittuvimmaksi sitten vuoden 1979.

– Turvallisuus: mielenosoituksia kaikkialla Iranissa. Basij & IRGC ylirasittuneita, paikoin havaittu vetäytymistä. Reza Pahlavin vetovoima nousussa; Trump varoittaa interventiosta, Aaltola toteaa kokoavasti.

Hän korostaa kriittistä ajanjaksoa.

– Seuraavat 48 tuntia ovat kriittisiä koko Lähi-idän suunnalle, hän sanoo.

Julkaisussa Aaltola mainitsee juurisyiksi pitkäaikaisen katkeruuden ja sotien taloudellisen hinnan.

Iran Internationalin mukaan kahden viime vuorokauden aikana on kuollut vähintään 2 000 ihmistä. Kahrizakin kaupungissa Teheranin maakunnassa ruumiita on kymmenittäin, jopa 400, ja lähistön teollisuusalueelta raportoidaan lisää uhreja. Raštissa sairaalaan on tuotu vähintään 70 ruumista, ja voimakasta väkivaltaa on raportoitu myös Karajin pohjoisosassa sekä eri osissa Teherania.

Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että presidentti Trump on uhannut puuttua tilanteeseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)