Sergei Shoigu: Vastaamme ankarasti ”ukrainalaisten militanttien” hyökkäyksiin

Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun mukaan maa tulee vastaamaan jatkossa erittäin ankarasti ”ukrainalaisten militanttien” tekemiin hyökkäyksiin. Asiasta kertoo venäläinen Ria Novosti.

Hänen lausuntonsa liittyy Ukrainan asevoimien alaisten joukkojen tekemiin iskuihin Belgorodin ja Graivoronin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Iskujen vuoksi alueelle on julistettu poikkeustila.

Shoigun mukaan Venäjä torjui ”nationalistien” hyökkäykset ja ”eliminoi” heidät kokonaan.

– Yli 70 ukrainalaista terroristia tuhottiin, samoin heidän autonsa ja panssariajoneuvonsa. Vastaamme jatkossakin nopeasti ja erittäin ankarasti tällaisiin ukrainalaisten militanttien toimiin, Shoigu sanoi.

Venäjän joukkojen ja vastarintataistelijoiden yhteenotoista liikkuu ristiriitaisia tietoja, sillä iskujen takana olevien Vapaan Venäjän legioonan ja Venäjän vapaaehtoisjoukot -ryhmän on kerrottu kuitenkin jatkavan operaatiotaan.

Moskovan mukaan hyökkäyksessä on kyse ukrainalaisten sabotöörien tunkeutumisyrityksestä. Ukraina on kiistänyt asevoimiensa osallisuuden iskuissa. Ukrainalaisten mukaan kyse on venäläisten kapinallisten toiminnasta.

Ukrainan sotilastiedustelun sanotaan tekevän pienimuotoista yhteistyötä vastarintataistelijoiden kanssa ilman suoraa osallistumista taisteluihin.