Autopalot yleistyvät kesäisin – taustalla usein huoltojen laiminlyönti

Ajoneuvopalojen määrä kasvaa kesäisin.

Yhteensä Suomessa sattuu vuosittainen noin 2000 ajoneuvopaloa, joista suurin osa on henkilöautoja.

Viime vuosina eniten ajoneuvopaloja on tapahtunut kesäkuussa.

Tänä vuonna puolestaan tammikuussa kovat pakkaset näkyivät myös liikennevälinepalojen tilastoissa, sillä palojen määrä oli 25 prosenttia tavallista korkeampi. Myös toukokuun helteillä sattui enemmän liikennevälinepaloja kuin aiempiin vuosiin verrattuna.

Fennian ajoneuvovahinkojen asiantuntijan Jukka Helokummun mukaan kesäkuukausien palomääriin on syynä lämpimien säiden lisäksi se, että autolla matkustaminen lisääntyy talvikuukausiin verrattuna.

– Liikenteessä on myös niin sanottuja kesäautoja, joiden huolto saattaa olla vähäisempää, Helokumpu sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa tyypillisin syy autopalon taustalla on tekninen vika. Hän muistuttaa, että auto tulee huoltaa säännöllisesti, jotta vahinkoja ei pääse sattumaan.

– Teknisten vikojen taustalla on usein se, että auto ajetaan niin sanotusti loppuun, eli ajetut ajokilometrit voivat olla hyvinkin korkeita ja huoltoväli pitkä.

Autojen ohella myös työkoneiden palot yleistyvät kesäisin. Lisäksi kuivalla säällä palojen leviämisen riski on suurempi.

– Hake, puru ja muut epäpuhtaudet lisäävät työkoneiden paloriskiä kesäisin. Lisäksi työkoneet käyvät lämpimän ilman vuoksi kuumempina, Helokumpu sanoo.

Autopalot voivat johtaa pahimmillaan koko auton tuhoutumiseen. Yleensä palo syttyy paikasta, jossa on sähkölaitteita tai polttoainetta. Etenkin polttoaine ruokkii paloa ja voi saada sen yltymään voimakkaaksikin, jos siihen ei reagoida ajoissa.

– Autopalot voivat levitä helposti, varsinkin jos tankissa on riittävästi polttoainetta. Aina ensimmäisenä tulisi huolehtia, että kuljettaja ja mahdolliset matkustajat pääsevät ulos autosta ja riittävän kauas palavasta ajoneuvosta. Seuraavaksi soitetaan palokunta ja vasta sitten voi arvioida, voiko paloa yrittää itse taltuttaa, Helokumpu muistuttaa.

Helokummun mukaan autosta poistuessa on tärkeää muistaa sulkea ovet ja ikkunat, jotta palo ei saa happea. Konepeltiä ei pidä avata, mikäli palo on selkeästi lähtöisin sen alta, ja palo on jo ehtinyt syttyä kunnolla. Helokumpu suosittelee, että jokaisessa autossa olisi mukana alkusammutusvälineet. Yrityskäytössä olevissa ajoneuvoissa ja työkoneissa alkusammutusvälineistöä tai sammutusjärjestelmää saatetaan edellyttää myös vakuutusehdoissa.

– Jos palo on vielä pieni ja palopaikka on tiedossa, sitä voi yrittää itse sammuttaa sammuttimella, mikäli se on turvallista. Alkusammutuksesta on hyötyä vain, jos se osataan suunnata oikeaan kohtaan. Oman turvallisuuden uhalla paloa ei koskaan tule yrittää sammuttaa, Helokumpu sanoo.