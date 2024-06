Serbian puolustusteollisuus tuottaa aseita Ukrainalle kolmessa vuorossa

Venäläisen taloussanomalehti Kommersantin mukaan Serbia on kiihdyttänyt puolustusteollisuuden tuotantoaan nopeasti, ja sen kerrotaan tekevän töitä kolmessa vuorossa tuottaakseen aseita ja ampumatarvikkeita Ukrainalle. Lehden lähteiden mukaan tuotannon kasvattaminen aloitettiin jo yli kaksi vuotta sitten, heti Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Aseita ja ammuksia, joiden yhteisarvo on nyt jo 800 miljoonaa euroa, on toimitettu Ukrainaan välittäjämaiden kautta. Serbian presidentti Aleksandar Vučić kommentoi Financial Timesille:

– Kyllä, aseitamme menee vientiin. Emme voi viedä aseita Ukrainaan tai Venäjälle, mutta meillä on monta sopimusta amerikkalaisten, espanjalaisten, tšekkien ja muiden kanssa. Mitä he tekevät niiden kanssa, on heidän asiansa.

Häntä ei omien sanojensa mukaan huolettaisi, vaikka hän tietäisi, mihin aseet lopulta päätyvät. Hänen mukaansa Serbialla on nyt kultainen tilaisuus, koska sen aseet ovat edullisempia kuin lännen valmistamat aseet, minkä vuoksi maan asevienti voi kasvaa vielä lisää.

Vielä helmikuussa 2023 Serbian silloinen puolustusministeri – nykyinen pääministeri – Miloš Vučević väitti, ettei Serbia ole myynyt eikä jatkossakaan myy aseita Ukrainalle tai Venäjälle.

– Joku ilmeisesti haluaa horjuttaa maatamme ja vetää sen konfliktiin, jossa emme ole osapuolena, hän totesi.

Kommersantin lähteiden mukaan nykytilanteessa Serbian viranhaltijat pelkäävät pääasiassa Moskovan voimakkaan kielteistä reaktiota, koska se on aiemmin ilmaissut huolensa asetoimituksista Ukrainalle. Venäjän liittoneuvoston jäsen ja sen kansainvälisten asioiden neuvoston puheenjohtaja Vladimir Džabarov onkin todennut, että jos serbialaiset tietävät, että heidän aseitaan viedään Ukrainaan kolmansien maiden kautta, sitä ei voi pitää ystävällisenä eleenä.

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Serbian johto on kuitenkin toistuvasti ilmaissut tukensa Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle, ja maan edustajat ovat äänestäneet YK:ssa niiden päätöslauselmien puolesta, joissa on tuomittu Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan. Belgrad ei ole kuitenkaan ainakaan vielä liittynyt Yhdysvaltojen ja EU:n Venäjän vastaisiin pakotteisiin.