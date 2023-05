Seppo Kääriäinen IS:lle: Nyt on kysymys keskustan olemassaolosta

Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen puoluesihteeri ja ministerinäkin toiminut Seppo Kääriäinen arvioi Keskustan vaalitappion syitä Ilta-Sanomille.

Keskusta päätti siirtyä eduskuntavaalien suuren vaalitappion jälkeen suoraan oppositioon. Kääriäisen mukaan vaalitappio ja -tulos on itsenäisyyden ajan hirvein.

– Heti kärkeen on sanottava, että keskusta on eksistentiaalisessa kriisissä. Kysymys on keskustan olemassaolosta. Lantilla on toinen puoli: tämäkin kriisi on liian arvokas mahdollisuus hukattavaksi, hän kertoo.

Keskusta itse pani vaalitappionsa suurelta osin perussuomalaisten syyksi. Kääriäisen mukaan tässä kohtaa ei ole enää kysymys poliittisiin suhdanteisiin liittyvistä vaalitakaiskuista, vaan pelissä on koko puolueen olemassaolo.

– Keskusta menetti 8 edustajapaikkaa. Vuodesta 2015 menetys on yhteensä 26 paikkaa (18 + 8), siis yli puolet silloisista edustajapaikoista. Sitä voi pitää dramaattisena pudotuksena eikä se selity yhdellä syyllä, hän sanoo.

– Kannatus on pudonnut merkittävästi ns. perinteisesti vahvoilla alueilla, ja kannatuksen alhaisuus väkirikkailla alueilla on tyrmäävä. Kysymys on trendistä, ei niinkään suhdanteista. Sen takia vaalitulokseen kannattaa suhtautua poikkeuksellisen vakavasti, Kääriäinen muistuttaa.

Kääriäinen pitää vuoden 2019 hallitusratkaisua raskaana virheenä. Keskustan johdon olisi hänen mukaansa tullut kunnioittaa kansalaisten ilmaisemaa tahtoa. Keskusta menetti vuoden 2019 vaaleissa 18 paikkaa.

– Keskustan tekemästä hallitusratkaisusta muodostui pohja negatiiviselle suhtautumiselle keskustaa kohtaan koko vaalikaudeksi niin kansalaisten parissa kuin mediassakin. Syntyi mielikuva ”äänestäkää niin kuin haluatte, keskusta tekee siitä riippumatta niin kuin haluaa”. Puolueeseen iskeytyi ylimielisyyden ja vallanhalun leima. Keskustan hallitustaival alkoi keväällä 2019 huonoissa merkeissä, joka heijastui koko vaalikauteen, Kääriäinen kuvaa tilannetta.

Keskustan tulisikin nyt tehdä tilannekatsaus omaan itseensä ja asemaansa.

– Keskustan periaatteita ei ole tarvis panna uusiksi. Ne kestävät, niissä on sanomaa, ne auttavat Suomea ja suomalaisia, hän sanoo.

Kääriäinen toivoo, että puolue asemoisi itsensä oikeisto-vasemmisto-akselille ja korostaisi sitä, ettei ole vasemmistopuolue. Keskusta tulisi siis laittaa kokonaan uuteen asentoon.