Venäjän tukemille joukoille annettiin tykkejä 1940-luvulta

Venäjän on arvioitu toimittaneen liikekannallepanossa kutsutuille reserviläisille osin vanhentunutta kalustoa kylmän sodan aikaisista varastoista.

Taustalla ovat Ukrainan sodan aiheuttamat suuret kalustotappiot ja modernien asejärjestelmien rajoitettu saatavuus.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia 152 millimetrin D-1-haupitseista, jotka on tiettävästi siirretty Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” joukoille. Kuvissa Venäjän Z-symbolilla merkitty kuorma-auto vetää tykkiä Ukrainan itäosissa.

Kyseinen haupitsimalli otettiin puna-armeijan käyttöön jo toisen maailmansodan aikana eli vuonna 1943. Sen kantama on noin 13 kilometriä. Haupitseja valmistettiin vuoteen 1949 mennessä yhteensä reilut 2 800 kappaletta.

Asiantuntijoiden mukaan D-1-tykit on mahdollisesti otettu käyttöön niiden erilaisen ammustyypin vuoksi. Venäjällä uskotaan olevan pulaa uudemmista tykistöammuksista, joten D-1:n käyttöönotto voi ainakin periaatteessa lisätä tykistön tulivoimaa.

Venäjän sosiaalisessa mediassa vanhentuneiden haupitsien ilmaantuminen on nostettu esiin huolestuttavana merkkinä pitkän aikavälin varastojen todellisesta tilanteesta.

