Senaattori Chris Coons pitämässä tiedotustilaisuutta Kööpenhaminassa lauantaina. Denmark OUT, AFP / LEHTIKUVA / IDA MARIE ODGAARD

Senaattorit vierailevat Tanskassa – ”Grönlantiin ei kohdistu akuuttia uhkaa”

  • Julkaistu 17.01.2026 | 13:48
  • Päivitetty 17.01.2026 | 13:51
  • Grönlanti, USA
Tanska-suhdetta vaalivat poliitikot aikovat olla yhteydessä ulkoministeri Marco Rubioon.
Tanskassa vierailevat yhdysvaltalaiset poliitikot kiittivät lauantaina Tanskaa ”pitkäaikaisesta liittolaisuudesta” ja vakuuttivat, ettei Grönlantiin kohdistu ”akuuttia turvallisuusuhkaa”. Valtuuskunnan tiedotustilaisuudesta uutisoivat tanskalaiset DR ja TV2.

Senaattori Chris Coonsin johtamaan 11-henkiseen valtuuskuntaan kuuluu senaattoreita ja edustajainhuoneen jäseniä sekä demokraateista että republikaaneista.  Valtuuskunta on tavannut tanskalaisia ja grönlantilaisia päättäjiä, ja tulee myöhemmin lauantaina osallistumaan muun muassa Afganistanissa kaatuneita tanskalaissotilaita kunnioittavaan seppeleenlaskutilaisuuteen.

Senaattorit kuvailivat vierailua opettavaiseksi. Valtuuskunta aikoo keskittyä kuunteluun puhumisen sijasta, Coons lupasi, ja totesi Grönlannin ympärillä käytävän keskustelun selvästi huolestuttavan tanskalaisia ja grönlantilaisia. Saareen ei kuitenkaan kohdistu akuuttia turvallisuusuhkaa, senaatin ulkoasiainvaliokunnassa istuva Coons vakuutti.

 Valtuuskunta aikoo Yhdysvaltoihin palattuaan olla yhteydessä ulkoministeri Marco Rubioon.

Yhdysvaltojen ja Tanskan liittolaisuutta ja yhteistyötä korostanut Coons siteerasi medialle tanskalaisfilosofi Søren Kierkegaardia, joka aikoinaan kirjoitti ”uskon näkevän parhaiten pimeässä”. Tilaisuuden päätteeksi Coons totesi Venäjän aggression olevan suurin tämänhetkinen turvallisuusuhka, ja Tanskan olevan merkittävimpiä Ukrainan tukijoita

