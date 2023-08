Senaattorin mukaan ukrainalaisilla on moraalinen oikeus iskeä kohteisiin Venäjällä

– Ukrainalaiset hyökkäävät Venäjää vastaan sen alueelle käyttämällä Ukrainassa valmistettuja aseita, ja heillä on täysi moraalinen oikeus tehdä niin, sanoi Kiovassa vieraillut Yhdysvaltain demokraattisenaattori Richard Blumenthal Ukrinformin mukaan.

– Kun olin Butšassa, missä venäläiset tappoivat naisia kädet sidottuna lapsiin ja ampuivat heitä päähän, uskon, että ukrainalaisilla on moraalinen oikeus tehdä, mitä he tekevät, Blumenthal sanoi.

Hän totesi, että ukrainalaiset elävät jatkuvan hyökkäyksen alaisena, joten maalle on tarpeen toimittaa lisää ilmapuolustusvalmiuksia.

– Joe Bidenin hallinto on valmis tarjoamaan lisää ilmapuolustusjärjestelmiä, mutta ongelmana on, että nämä järjestelmät on ensin valmistettava, joten niiden toimittajien on nähtävä kannustimet toteuttaa tuotantotilaukset nopeammin, Blumenthal huomautti.

Senaattori korosti myös tarvetta nopeuttaa ukrainalaisten lentäjien koulutusta F-16-hävittäjiin. Hänen mielestään näistä koneista voi tulla pelin muuttaja taistelukentällä.

Republikaanisenaattori Lindsey Graham, joka oli myös vierailulla Ukrainassa totesi, että Yhdysvallat auttoi Ukrainan joukkoja tuhoamaan ”puolet Venäjän armeijasta”, vaikka se (Yhdysvallat) on käyttänyt vain kolme prosenttia puolustusbudjetistaan Ukrainan apuun.