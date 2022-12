Moskova valmistaa ohjuksia pakotteista huolimatta

Venäjän ohjustuotanto on jatkunut lännen asettamista pakotteista huolimatta, ja ainakin yksi Kiovaan marraskuun loppupuolella osuneista ohjuksista oli valmistunut niinkin myöhään kuin lokakuussa. Aiheesta kirjoittaa The New York Times. Pakotteiden tavoitteena on ollut evätä Venäjältä ohjuksiin vaadittavien komponenttien saanti.

Brittiläisen Conflict Armament Research-ryhmän tutkijat ovat arvioineet Kiovaan syksyyn aikana osuneiden ohjusten jäännöksiä. Tutkijat työskentelevät Ukrainassa maan tiedustelupalvelun kutsusta. Marraskuun 23. päivänä Kiovaan osuneista ohjuksista yksi oli valmistettu tänä kesänä, toinen taas syyskuussa. Yksi ohjuksista oli tuotettu aikaisintaan lokakuussa, NYT kertoo.

Marraskuussa käytetyistä ohjuksista osa on siis valmistettu vain kuukausia ennen iskuja. Aikaisemmissa tutkimuksissaan ryhmä on todennut, että lähes kaikki heidän tutkimansa venäläinen aseteknologia sisältää läntisiä osia.

NYT:n haastatteleman sotilastiedustelun virkailijan mukaan Venäjän uskotaan kärsivän ammusten puutteesta, ja maa voi Ukrainassa käyttää myös uudempaa tulivoimaa hyvinkin vanhojen ammusten rinnalla.

Nimettömänä puhuvan lähteen mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, että Venäjä on määrännyt ammustehtaansa ylitöihin. Venäjä on myös vähentänyt pitkän kantaman aseiden, kuten risteilyohjusten, käyttöä Ukrainassa.

NYT muistuttaa, että asevoimat käyttävät konflikteissa yleensä ensin vanhoja ammuksia, sillä nämä muodostavat enemmistön maiden varannoista.

Conflict Armament Research-ryhmän tutkimuksia johtanut Damien Spleeters toppuuttelee kuitenkin puheita Venäjän varastojen hupenemisesta.

– Näitä väitteitä on esitetty huhtikuusta alkaen. Me huomautamme, että näin tuoreiden ohjusten käyttäminen voi olla merkki siitä, mutta varmaa se ei ole.