Selustassa sadoittain karkureita – upseerit välttelevät etulinjaa

Venäjän asevoimien upseerit ovat ryhtyneet välttelemään kaikin keinoin etulinjaan joutumista, kertoo Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR viestipalvelu Telegramissa.

HUR:n mukaan Venäjän eteläisen sotilaspiirin selustassa palvelevista reserviupseereista jopa 45 prosentilla ei ole laillista perustetta takalinjassa olemiselle.

Eteläisen sotilaspiirin esikuntapäällikön, kenraaliluutnantti Mihail Zuskon allekirjoittamien dokumenttien mukaan jopa 900 upseeria olisi siirretty palvelemaan selustaan. Upseereita on myös siirretty sotilasyksiköihin, joissa on ollut jo valmiiksi täysi miehitys. Tällaisiin yksiköihin on siirretty ainakin 200 upseeria.

Paikoin reserviupseerit ovat päättäneet heittää pyyhkeen kehään kokonaan ja ryhtyä sotilaskarkureiksi.

HUR arvelee, että joukkopako rintamalta, joka on virallistettu naamioimalla se siirroiksi selustaan, osoittaa Venäjän asevoimien komentorakenteen kärsivän kriisistä ja heikosta taistelutahdosta.

– Tappioiden mittakaavan sekä oman kuolemansa väistämättömyyden tajuaminen on johtanut siihen, että vihollisvaltion upseerit pyrkivät kaikin keinoin välttämään taisteluihin osallistumista, HUR:ista arvellaan.