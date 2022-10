”Sekasortoinen pako” – jopa 15000 venäläistä voi jäädä ansaan

Venäjän rintamalinja on romahtanut Etelä-Ukrainan Hersonissa, toteaa King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin.

– He (venäläiset) jäävät paljon suurempaan mottiin kuin mitä alun perin ajattelin. Ensin tuli pisaroita, sitten tulva, Martin sanoo Twitterissä.

Ukrainalaisjoukkojen kerrotaan edenneen nopeasti kohti etelää ja vapauttaneen useita kyliä Inhulets- ja Dnepr-jokien varsilla.

Sotaa seuraavien venäläisten Telegram-kanavien mukaan tilannetta ei ole saatu vakautettua, minkä seurauksena venäläisjoukot on määrätty vetäytymään lähemmäs Hersonin kaupunkia saarrostuksen välttämiseksi. Venäläisjoukkojen uuden puolustuslinjan sijainnista ei ole tarkkaa tietoa.

Ukrainan asevoimien arvioidaan pystyvän jatkavan hyökkäystään kohti Nova Kahovkaa, jossa sijaitsee vesivoimalaitoksen ohella strategisesti tärkeä Dnepr-joen ylityspaikka.

Martinin mukaan venäläiset vetäytyvät nyt kovaa vauhtia kohti Hersonin kaupunkia ja sen itäpuolella olevaa Inhulets-jokea. Samaan aikaan ukrainalaiset tiivistävät saartoliikkeitään.

– Ukrainalaiset haluavat päästä ainakin (Nova Kahovkan) padon ohi, koska he eivät halua räjäyttää sitä. He haluavat säilyttää sen sodan jälkeistä aikaa varten.

– Venäläiset pakenevat sekasortoisesti välttääkseen saarrostuksen. Mutta taistelukenttä sijaitsee avomaastossa, joten puolustuslinjaa ei voi luoda mihinkään, paitsi Inhulets-joen yhteyteen.

Martin uskoo Venäjän joukkojen vetäytyvän ja tukeutuvan Inhulets-jokeen.

– Siten Ukraina voi turvata padon, joka on sopiva ylityspaikka myöhempää käyttöä varten. Sen jälkeen Ukrainan joukot voivat tuhota Inhulets-joen länsipuolella olevan Antonivkan sillan kokonaan, minkä seurauksena 15 000 venäläissotilasta jäisi mottiin ilman minkäänlaisia huoltoyhteyksiä.

– Tämä olisi oletettavasti Venäjän joukkojen suurin massa-antautuminen sitten toisen maailmansodan.

We are seeing a Russian collapse in the South (2 below). They are going to end up with a much bigger encirclement that I thought originally.

First came the drops, then a flood. https://t.co/3f5M8EdgxE

— Dr Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) October 4, 2022