Verkkouutiset

Suomessa on noussut keskustelua kasvot peittävien huntujen kieltämisestä. Ihmisiä kadulla Helsingissä 2015. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Opetusministerille vastataan: Hunnut kannattaisi kieltää ennen kuin ongelmia tulee

Kurditaustainen Seida Sohrabi perustelee näkemyksiään Verkkouutisille.
  • Julkaistu 22.08.2025 | 15:50
  • Päivitetty 22.08.2025 | 15:25
Picture of Satu Schauman
Satu Schauman
Satu Schauman on Nykypäivän ja Verkkouutisten toimittaja.
Helsingin kaupunginvaltuutetttu Seida Sohrabi (kok.) katsoo, että kasvot peittävien huntujen kielto Suomessa kannattaisi tehdä juuri nyt. Hän näkee asian toisin kuin opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) sekä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, jotka eivät ole pitäneet lainsäädäntöä ajankohtaisena, koska huntujen käyttö on ollut kouluissa vähäistä tai olematonta.

– Se kielto kannattaa tehdä juuri nyt, kun meillä ei ole tämän kanssa vielä laajempia ongelmia, Sohrabi sanoo Verkkouutisten Asiakysymys -videohaastattelussa.

Sohrabin mielestä kasvot peittävien huntujen kielto ei tulisi ulottua vaan kouluihin, vaan kaikkiin julkisiin tiloihin Suomessa. Lasten kohdalla hän olisi valmis rajoittamaan myös hiukset peittävien huivien käyttöä. Kurditaustainen Sohrabi kuvaa haastattelussa myös omakohtaisia tuntemuksiaan tästä.

Kasvot peittäviä täyshuntuja Sohrabi pitää monilla tavoin ongelmallisena. Kyse on ensinnäkin turvallisuusongelmasta, jos ihmistä ei tunnista julkisessa tilassa. Toiseksi hän näkee sen liputtamisena ääri-islamin puolesta.

– Suurin argumentti on kuitenkin se, että se on naisten alistamisen symboli.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on sanonut aikovansa ottaa huntukiellon selvitykseen ministeriössä.

Seida Sohrabilta suorat sanat huntukeskusteluun: Suomen ei pitäisi liputtaa ääri-islamin puolesta

