Ukraina sotii neuvostoaikaisella tykistöllä

Donetskin alueella taistelevat Ukrainan joukot käyttävät neuvostoaikaista tykistöä, joka on osin peräisin 1960- ja 70-luvuilta.

Radio Libertyn haastattelemat sotilaat kertovat, että aseet ovat edelleen tehokkaita.

– Voi sanoa, että se on tehokas, mutta uudet aseet ovat vielä tehokkaampia, sanoo ukrainalainen sotilas Olha.

Vanhanaikainen tykistö vaatii sotilaiden mukaan paljon huoltamista ja ammuksia. Tärkeintä on varmistaa, että jokainen ammus osuu kohteeseen. Tätä varten tykistöllä on useita tarkkailijoita.

Sotilaiden mukaan Ukraina tarvitsee edelleen lisää uusia aseita ja koulutusta niiden käyttöön.

– Nyt kun vihollinen on ymmärtänyt, että meillä on tällaista tulivoimaa, he ovat joutuneet vähän pitämään taukoa, sanoo ukrainalainen sotilas Ilya.