SDP:ssä epäröidään velkajarrua – Riikka Purra: Eikä ihme

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ei ihmettele SDP:n piiripäättäjien epäröintiä velkajarrun suhteen.

– SDP:ssä on voimakasta epäilyä velkajarrua kohtaan. Eikä ihme, sillä puolue on eduskunnassa vastustanut kaikkia hallituksen sopeutustoimia ja perustanut koko gallupjohtonsa tälle kritiikille – ja nyt yhtäkkiä, hopsansaa, niitä pitäisi löytyä ensi kaudelle lisää 10 mrd, Purra kirjoittaa X:ssä.

Hän viittaa MTV:n kyselyyn SDP:n piirihallitusten jäsenille. Sen perusteella velkaantumisen hillitsemiseksi säädettyyn velkajarruun sitoutuminen jakaa voimakkaasti puolueen piirijohtoa.

20 prosenttia vastaajista pitää päätöstä jarruun sitoutumisesta vääränä. 22 prosenttia ei taas osannut sanoa kantaansa. Oikeana päätöksenä velkajarruun sitoutumista piti 58 prosenttia vastaajista. Vasemmistoliitto oli kyselyn perusteella SDP:lle mieluisin hallituskumppani. Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka ei ole sitoutunut velkajarruun.

Riikka Purra jatkaa, että puolue, joka on sitoutunut sekä sovittuun puolustusmenojen nostoon että finanssipoliittisiin sääntöihin ja velkajarruun ei yksinkertaisesti voi olla tekemättä isoja leikkauksia hallituksessa.

– Vaalikeskusteluja odotellessa, Purra toteaa.