MTV: SDP:ssä epäröidään velkajarruun sitoutumista

Päätös sitoutumisesta velkajarruun jakaa SDP-vaikuttajia, MTV:n kysely puolueen piirihallitusten jäsenille paljastaa.
20 prosenttia vastaajista pitää päätöstä jarruun sitoutumisesta vääränä. 22 prosenttia ei taas osannut sanoa kantaansa. Oikeana päätöksenä velkajarruun sitoutumista piti 58 prosenttia vastaajista.
MTV:n kyselyn perusteella vasemmistoliitto olisi SDP:n piiripäättäjien mielestä puolueelle mieluisin hallituskumppani.
Velkajarru tuo EU:n finanssipoliittiset säännöt kansalliseen lakiin. Parlamentaarinen työryhmä asettaa jatkossa Suomelle alijäämätavoitteen, eli määrittää paljonko vuosittainen velanotto voi korkeintaan olla. Kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuunottamatta ovat sitoutuneet siihen, että määritettyä kehystä noudatetaan. Tavoitteena on vähentää velkaantumista.
Verkkouutisten tietojen mukaan kokoomuksessa on kiitelty sitä, että velkajarrun myötä SDP joutuu kertomaan uskottavan reseptin miljardien eurojen sopeutukseen. Tällaista suurimmalta oppositiopuolueelta ei kokoomuslaisten mukaan ole vielä saatu.
Mielipidemittauksen teki Corefiner verkkokyselynä 2.12 – 18.12.2025. Vastaajia oli 91 ja vastausprosentti 57.