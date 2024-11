Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen puhui eduskunnan täysistunnossa opposition vaihtoehtobudjeteista. Keskustelussa saatiin hänen mukaansa uutisia.

– SDP:n vaihtoehdolta putosi äsken pohja pois. SDP:n vaihtoehto tarkoittaa siis paitsi lisää veroja myös lisää velkaa. Sillä ensinnäkin te ensin hiljaisesti hyväksyitte — taidatte ymmärtää, että hiljaisesti hyväksyitte — nämä miljardiluokan hallituksen tekemät miljardiluokan säästötoimenpiteet, ja nyt edustaja (SDP:n Pia) Viitanen totesi, että te ette niitä hyväksykään, Matias Marttinen sanoi.

Hänen mukaansa johtavalta oppositiopuolueelta odottaisi enemmän.

– SDP:n talouspoliittinen uskottavuus on pohjamudissa, ja käytännössä tuolla teidän linjallanne Suomen talous ei kyllä nousuun tästä lähde, joten erikoista puhetta kaikkinensa. Mutta tämä saatiin nyt täällä todistettua, että SDP ei siis näitä leikkauksia tue mutta ei kuitenkaan ole niitä sisällyttänyt tänne vaihtoehtobudjettiin, joten se tarkoittaa siis merkittävää lisävelan ottoa.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin, että kyseessä on vähintään miljardin euron aukko.

Matias Marttisen mukaan hallitus ja Kansallinen Kokoomus luottavat asiantuntija-arvioihin ja asiantuntijalaskentaan siitä, millaisia työllisyysvaikutuksia valtiovarainministeriö (VM) laskee rakennetoimille.

– Jos te kyseenalaistatte VM:n laskennan, niin se on myös toinen uutinen. Varmaan löytyy myös muita tapoja näitä toimia laskea, kuten vaikka Kalevi Sorsa ‑säätiön laskenta, mutta ennen kaikkea me luotamme siihen, mitä valtiovarainministeriön virkakunta meille laskee. Kyse on keskipitkän aikavälin vaikutuksista, ja kuten ministeri (Arto) Satonen on täällä tuonut aikaisemmin esille, nyt jo päätettyjen toimien vaikutus keskipitkällä aikavälillä on yli 80 000 työllistä.

– Me teemme näitä toimenpiteitä aidosti, emme millään leikkirahalla. Mutta tästä teidän vaihtoehdostanne putosi juuri pohja pois — tarkoittaa sitä, että te olette ottamassa merkittävästi enemmän velkaa kuin tämä hallitus. Lupaatte liikoja ilman mitään konkreettisia toimenpiteitä, Marttinen ihmetteli.

Ryhmäjohtaja sanoi antavansa suurta arvostusta vaihtoehtobudjeteista, koska tietää vanhasta kokemuksesta niiden olevan aika vaativaa työtä.

– Suurimmilta oppositioryhmiltä pitää odottaa myös linjakkuutta talouspolitiikan linjassa, joka luo ainakin jollain määrin myös uskottavuutta. Tänään keskustelun aikana erityisesti SDP:n linjan osalta on käynyt niin, että teidän uskottavuutenne on rapautunut merkittävällä tavalla.

Antti Lindtmanin SDP:n talouspolitiikassa on Marttisen mukaan puolitoista vuotta tällä vaalikaudella kritisoitu ankarasti ja rajusti hallitusta työmarkkinauudistuksista ja sosiaaliturvamuutoksista.

– Te olette vastustaneet niistä joka ainoaa. Mutta tänään, kun käsittelemme teidän vaihtoehtobudjettianne, te ette ole sisällyttäneet vaihtoehtobudjettiin yhdenkään näiden leikkausten perumista ja niiden säästövaikutusta, ryhmäjohtaja Marttinen ihmetteli.

– Vasemmistoliiton kollegat ovat kyllä tämän tehneet. He ovat tehneet aidon vaihtoehdon. Se, olemmeko siitä samaa mieltä, on toinen asia. He ovat peruneet nämä leikkaukset ja korvanneet ne rajuilla veronkorotuksilla. Te ette näin ole siis tehneet.

– Eli toisin sanoen, jos te olette hallituksen linjalla, se on tietysti hieno asia, joka osoittaa myös sen, että ymmärrätte, miten vaikea Suomen talouden tilanne on. Jos te olette valmiita tosiaan tukemaan sitä, että työttömyysturvaan tehdään leikkauksia porrastuksen kautta, aikuiskoulutustuki lakkautetaan, suojaosasta luovutaan, lapsikorotukset lakkautetaan, työssäoloehto euroistetaan, lomakorvausten jaksotus palautetaan ja asumisen tukiin tehdään leikkauksia, niin se on kyllä iso uutinen. Mutta tänään on tullut esille myös se, että ilmeisesti te ette kuitenkaan näin ole ajatelleet, jolloin taas vastaavasti tämä lisää merkittävässä määrin teidän vaihtoehdon velanottoa.

Demareitten vaihtoehto tarkoittaa Matias Marttisen mielestä siten korkeampia veroja ja rajua, korkeampaa velkaantumista. Hänen mukaansa ”SDP ajaa kaksilla rattailla, ja näin se on, hyvät kollegat, kaksilla rattailla monelta osin”.

– Toisaalta meidän säästöjen lisäksi te olette aikaisemmin arvostelleet rajusti meidän hallitusta yleisen arvonlisäveron korottamisesta. Ja kuinkas ollakaan, tänään sekä keskusta että te, SDP, olette kuitanneet pohjiinne yleisen alvin korottamisen 25,5 prosenttiin. Niin se Siperia vaan opettaa.

Kolmantena SDP arvosteli viime keväänä Matias Marttisen mukaan erittäin rajusti hallitusta kotitalousvähennyksen leikkaamisesta. Nyt SDP esittää sen korottamista.

– Joten on aivan hyvä kysyä, miten kansalaiset voivat luottaa SDP:n linjaan, mitä te aidosti ajatte, koska linja muuttuu vähän sen mukaan, miten tuulen suunta saattaa kääntyä. Eikö vaan — paatti, joka kulkee tuolla avovedessä ja hakkaa sinne rantakallioihin kaikkinensa.

– Se, mikä minusta on kuitenkin tässä meidän järjestelmässä aika hieno asia, on se, että aika usein pakkaa käymään myös niin, että isommat rakenteelliset uudistukset jäävät voimaan, vaikka hallitukset vaihtuvat. Ja väitän, toverit, että jos jonain päivänä valtaan kansa teidät äänestää, niin ette te tule, kuulkaa, laajasti meidän tekemiä leikkauksia tai työmarkkinauudistuksia myöskään muuttamaan, vaikka nyt te täällä salissa niin sanotte. Katsotaan vaan, näin tulee siis todennäköisesti käymään, Marttinen ennusti.

SDP on myös soimannut hallitusta rajusti velanoton tasosta. Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan ”oppositio näyttää kuitenkin tukevan tätä yleistä raamia, mitä hallitus on viemässä eteenpäin, koska teidän vaihtoehtonne ei tosiasiassa vähennä velkaantumista vaan, kyllä, lisää velanottoa merkittävästi, lisää verotusta merkittävästi”.

– Ja se verotus kaatuu vielä suomalaisten yrittäjien niskaan, jotka tässä maassa työllistävät ja pitävät huolta meidän tulevaisuudestamme — ei kovin viisasta politiikkaa.