SDP:n Timo Suhonen: Työ, kasvu ja usko huomiseen on leikattu palasiksi

SDP arvostelee hallitusta työllisyystavoitteen karkaamisesta ja kantaa huolta pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden noususta.

– Tulostaulu ei valehtele. Oikeistohallitus on epäonnistunut kasvun luomisessa, ja sitä myötä kaikessa toteuttamalla omaa työttömyyspolitiikkaansa. Työ, kasvu ja usko huomiseen on leikattu palasiksi, totesi SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen puolueen ryhmäpuheessa eduskunnassa keskiviikkona.

Eduskunta käsitteli opposition välikysymystä työttömyydestä.

SDP muistutti, että pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut viime kuukausina rakettimaisesti, ja kuntien työttömyysturvamenoista jo 80 prosenttia aiheutuu pitkäaikaistyöttömyydestä.

– Kunnilla ei ole enää rahaa työllisyyttä edistäviin palveluihin, mikä näkyy suoraan aktivointiasteen laskuna, Suhonen jatkoi.

Kansanedustaja muistutti, että työministeri Matias Marttinen (kok.) on esittänyt nuorisotyöttömyyden ratkaisuksi 30 miljoonan euron kertapanostusta ensi vuodelle alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseksi. SDP:n mukaan toimi on oikeansuuntainen, mutta rahoitus ei ole riittävää.

– Määrärahalla työllistetään vain noin 4000 nuorta eli noin 6 prosenttia nuorista työttömistä. Miten käy lopuille 94 prosentille nuorista? Suhonen kysyi puheessa

Suhonen esitteli ryhmäpuheessa SDP:n viisi nopeavaikutteista kasvu- ja työllisyyskeinoa. Puolueen mukaan työn vastaanottamisesta on tehtävä kannattavaa ja osaamisen kehittämisestä mahdollisuus.

– Siksi SDP esittää suhdanteisiin reagoivaa suojaosaa työttömyysturvaan, opiskelun sallimista työttömyysturvalla vuoden 2026 loppuun sekä lisärahoitusta nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, Suhonen esitti.

SDP:n mukaan rakennusala on polkaistava uudelleen käyntiin muun muassa lisäämällä korjausrakentamisen valtuuksia.

Puolue nostaisi myös arvonlisäveron alarajaa ja antaisi mikroyrityksille määräaikaisen verohyvityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta.

Suhosen mukaan vihreitä investointeja on vauhditettava muun muassa laskemalla investointikannustimen alarajaa. Lisäksi Suhonen esitti, että valtion omistuksia on suunnattava listaamattomiin kasvuyrityksiin, ja Teollisuussijoitus olisi pääomitettava 200 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2030 asti, jotta suomalaiset innovaatiot eivät valu liian aikaisin ulkomaille.