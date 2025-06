SDP:n ryhmässä vielä auki, sallitaanko erivapaudet miinaäänestyksessä

Ei ole tiedossa, miten SDP:n ryhmäjohto tulee suhtautumaan mahdollisiin erivapauspyyntöihin liittyen Ottawan miinasopimuksesta irtautumisesta äänestettäessä. Ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen myönsi medialle rivien välistä, että asia on toistaiseksi auki.

SDP:n eduskuntaryhmä keskusteli tänään torstaina pitkään hallituksen esityksestä, joka ajaa Suomen irtautumista jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Tuppurainen korosti medialle ryhmän tehneen päätöksen, että SDP voi äänestää Ottawan sopimuksesta irtautumisen puolesta. Ryhmän kanta on siis hallituksen esitystä puoltava, vahvisti Tuppurainen.

Tiedossa on, että osa SDP:n kansanedustajista ei mielellään äänestäisi sopimuksesta irtautumisen puolesta. Kyselytunnin jälkeen vihdoin median eteen astunut Tuppurainen totesi, että tämänkaltainen päätös on ”joillekin eduskuntaryhmämme jäsenille hankala”. Verkkouutiset haastatteli aiemmin tänään esimerkiksi kansanedustaja Kimmo Kiljusta, joka ei halunnut vielä ennakoida äänestyskäyttäytymistään.

Tuppurainen väisti kuitenkin tarkemmat kysymykset ryhmän eriävistä näkemyksistä tai siitä, voidaanko joillekin kansanedustajille myöntää erivapauksia äänestää ryhmän kannan vastaisesti.

– Sitä on vielä liian aikaista sanoa.

– Se jää nähtäväksi, tuleeko ryhmän jäseniltä pyyntöjä. Käsittelemme mahdolliset luvat, vielä niitä ei ole, mutta jos niitä tulee.

Tuppuraisen mukaan on myös ”aivan liian aikaista ennustaa”, milloin ryhmä käsittelisi mahdolliset luvat.

Käytännössä kyse on kuitenkin lähipäivistä. Ulkoasianvaliokunnan mietinnön odotetaan valmistuvan jo huomenna perjantaina, ja miinoista voitaisiin äänestää eduskunnan täysistunnossa jo ensi viikolla.

Tuppurainen ei vastannut kysymykseen, voisiko ryhmä sallia mahdolliset erivapaudet.

– Tätä on turha ennakoida, koska pyyntöjä ei ole toistaiseksi vielä tiedossa.

Tuppuraiselta kysyttiin myös, eivätkö julkisuudessa olleet tiedot pidä paikkansa, joiden mukaan SDP ei myöntäisi Ottawan sopimuksen kohdalla enää poikkeuslupia. Rajalain äänestyksessä annetut erivapaudet muutamille kansanedustajille ovat aiheuttaneet tiettävästi närää eduskuntaryhmän sisällä.

– Minä en tiedä, mistä tämä väite tulee, koska ryhmä ei ole vielä kokoontunut käsittelemään lupia.

SDP:n eduskuntaryhmän kokous venyi torstaina niin pitkäksi, että ryhmäjohto ei ennakkotietoista poiketen astunut median eteen kuin vasta kyselytunnin jälkeen.

Tuppuraiselta kysyttiin myös tunnelmia kokouksesta, mihin hän vastasi näin:

– SDP on iso puolue, jossa on katto korkealla ja seinät leveällä. Meillä on 43 kansanedustajaa eduskuntaryhmässä, joten on selvää, että keskustelu on vilkasta ja siinä käytetään painavia puheenvuoroja.