”SDP:n puheet eivät lämmitä kylmiä asuntoja”

– SDP:lta kuullaan tyhjää puhetta sähkön huippuhinnoista. Teot vaan puuttuvat. Puheet eivät lämmitä kansalaisten kylmiä asuntoja. Valitettavasti pääministeri (Sanna) Marin loistaa poissaolollaan tästä vuoden tärkeimmästä keskustelusta, ensi vuoden budjetin keskustelusta.

Näin aloitti kansanedustaja Kalle Jokinen eduskunnan täysistunnossa kokoomuksen ryhmäpuheen valtion budjetista.

– Käsittelyssä on onneksi Marinin hallituksen viimeinen budjetti. Se on rakennettu yli kahdeksan miljardin euron velanoton varaan. Tämä budjetti on esimerkki koko vaalikauden talouspolitiikan linjasta: hallitus lisää menoja ja velkaa vailla vastuuta huomisesta.

– Keskeinen virhe on, että kaikki ongelmat on ratkaistu velkarahalla. Velkapolitiikkaa on toteutettu johdonmukaisesti hallituskauden alusta asti – vain selitys on matkalla muuttunut, Kalle Jokinen totesi.

Hallitus perustelee turvallisuuteen, vihreään siirtymään ja puolustukseen liittyvien menojen kasvua Venäjän hyökkäyssodalla. Näihin hallitus soveltaa budjettikehysten poikkeuslauseketta.

– Kokoomus hyväksyy välttämättömät puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvät menot. Mutta aina, kun lisätään välttämättömiä uusia menoja, on johtajuuden puutetta, jos ei pysty jättämään jotain vähemmän tärkeää pois.

Kansanedustajan mukaan poikkeuslauseke on kuitenkin kirjattu niin väljäksi, että “sen piiriin voi lukea lähes mitä tahansa”.

– Suomalaiset ansaitsevat selityksen, miksi sodan takia on aivan välttämätöntä velkarahalla esimerkiksi tukea karpalon ja osmankäämin istuttamista, Kelan etuuskäsittelyn kehittämistä tai sähköautojen hankintatukia.

Jokisen mukaan yhteinen ymmärrys Suomen valtion talouden tilannekuvasta on tulevien päätösten kannalta kaikkein tärkeintä.

– Pääministeri Marin, te olette epäonnistuneet kohtalokkaasti hallituksenne talouspolitiikassa. Siitä huolimatta näyttää siltä, että te torjutte maan parhaiden talousasiantuntijoiden näkemyksen sopeutustarpeesta, Kalle Jokinen sanoi.

– Te lisäätte menoja ja velkaa, mutta ette ole valmis säästämään, sen sijaan te vähättelette ja ilkutte ylimielisesti niille, jotka hakevat vakavalla mielellä ulospääsyä hallituksenne alulle panemasta talouden syöksykierteestä. Ymmärrättekö, että talouspolitiikkanne ajaa hyvinvointipalvelut haaksirikkoon? Minä kun luulin, että SDP arvostaa ja on valmis puolustamaan hyvinvointivaltion palveluita.

Kalle Jokisen mukaan ”SDP valitsi velkapolitiikan linjan jo hallitustunnusteluissa. Se oli pääministeripuolueen ehto hallitusyhteistyölle. Se oli myös keskeinen syy, miksi kokoomus sanoi hallitukselle ei”.

– Isänmaan tulevaisuuden kannalta yhteinen ymmärrys tilannekuvasta on tulevien päätösten kannalta kaikkein tärkeintä. Oppositiopuolueissa on ymmärrystä sopeutuksen tarpeeseen ja mittaluokkaan.

– Toivon paljon viisautta ja voimaa tulevalle hallitukselle, sillä sitä se totisesti tarvitsee korjatessaan tämän hallituksen jättämää taakkaa. Työ on välttämätön, ainoastaan luja Suomi voi pitää huolta heikommista. Vain taloudellisesti kestävä Suomi pystyy toimimaan epävakaissa oloissa ja kestää tulevatkin kriisit.