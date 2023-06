SDP:n pj-ehdokkaat: Tässä vaiheessa käännyimme Naton kannalle

SDP:n puheenjohtajaksi syyskuussa Jyväskylän puoluekokouksessa ehdolla olevat Antti Lindtman ja Krista kiuru kertoivat Helsingin Hotelli Mestarissa järjestetyssä puheenjohtajakiertueen avaustilaisuudessa, milloin kääntyivät kannattamaan Nato-jäsenyyttä.

Lindtmanin mukaan ei kulunut montakaan hetkeä Venäjän laajennettua hyökkäyssotaansa Ukrainassa helmikuun 24. päivänä vuonna 2022, kun hän päätti kantansa.

– Sen voin ihan suoraan sanoa, että siihen asti kannatin sitä linjaa, jonka puolue oli omaksunut ja joka laajasti hyväksyttiin Suomessa yhteiseksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi linjaksi, hän kertoi.

Lindtman sanoi maailman muuttuneen, kun ensimmäiset Iskander-ohjukset osuivat Ukrainan maaperälle.

– Ei mennyt montaa hetkeä, sen jälkeen, että oli lyhyt palaveri Sannan (Marin) kanssa. Siinä ei paljon sanoja tarvittu kun tiedettiin, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja mihin suuntaan täytyy lähteä, hän avasi.

Kiuru ei voinut sanoa, että hän olisi muuttanut kantaansa samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi.

– On ihan selvää, että me jäimme ilman sitä tuttua ja turvallista ulko- ja turvallisuuspoliittista kehystä. Puolueettomuuskin on ollut linja sinänsä, Kiuru sanoi Venäjän hyökkäyksestä.

Hän kertasi vastauksessaan ulkopoliittista kokemustaan ja kertoi olleensa muun muassa sopimassa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta Erkki Tuomiojan (sd.) kanssa vuonna 2011.

– Kyllä varmasti aika syvässä tässä kansanliikkeessä on ollut, että tämä puolueettomuus sinänsä on ollut toimiva linja. Mutta siinä vaiheessa, kun meidän naapurista paljastuu tuollaiset kasvot, niin me joudumme pohtimaan uudemman kerran, että minkälainen muuri on pystytettävä näiden kahden kansakunnan välille, hän sanoi.

– Kyllä aika varhaisessa vaiheessa itsekin heittäydyin Naton kannattajaksi, enkä ole sitä katunut, hän jatkoi.