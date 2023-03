SDP:n omistajuusohjelma hämmentää: ”Pelkkää valtion omistajapolitiikkaa”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Elina Valtonen ihmettelee Twitter-viestissään yksityisomistuksen pientä roolia SDP:n kotimaisen omistajuuden ohjelmasta.

Valtonen kertoo lukeneensa SDP:n kotimaisen omistajuuden ohjelman, mutta havainneensa, että se käsittelee yhtä kohtaa lukuun ottamatta pelkkää valtion omistajapolitiikkaa.

– Puheenjohtaja [Sanna] Marin kuitenkin kertoi viime kyselytunnilla, että SDP kannattaa markkinataloutta, Valtonen päivittelee.

Kokoomusedustaja nostaa viestissään lainauksen ohjelmasta, jonka otsikko on ”Vahvaa ja osaavaa kotimaista omistajuutta ja rahoitusta”. Ohjelman mukaan valtion omistuksella voidaan muun muassa turvata kotimaista omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja yhtiöissä sekä paikata kotimaisten yksityisten pääomien vähäisyyttä. Lisäksi ohjelma toteaa valtion omistajapolitiikan tehtävän olevan rakentaa ”uutta luovaa omistajuutta”.

Valtion roolin korostaminen ei tule Valtoselle yllätyksenä, sillä se heijastuu hänen mukaansa myös muualla SDP:n vaaliohjelmassa.

– Ohjelma on linjassa SDP:n veronkiristysohjelman kanssa, Valtonen harmittelee.

Valtonen huomauttaa, että valtion omistajuus voi olla perusteltua, kun kyseessä on kansakunnan strateginen intressi. Sen sijaan valtion ei tulisi omistaa ihmisten puolesta.

– Tarvitsemme pikemmin laajaa kansankapitalismia ja vaurastumisen mahdollisuuksia kaikille! Niistä on antihauras yhteiskunta ja talouskasvu tehty, Valtonen tiivistää.

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) March 5, 2023