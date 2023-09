SDP:n Nasima Razmyar: Hallitusohjelman linjauksilla karkotetaan huippuosaajia

SDP:n 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar sanoo, että hallitusohjelman kolmen kuukauden työllistymissääntö on epärealistinen esitys, joka pahimmillaan vähentää huippuosaajien määrää Suomessa.

Pysyvän oleskeluluvan saaminen edellyttää jatkossa lisäksi kuuden vuoden asumista maassa, kielitasotestin läpäisyn, kahden vuoden työhistorian ilman pitkäaikaista työttömyyttä tai toimeentulotukea sekä nuhteettomuusvaatimuksen.

– Kyse ei ole saamattomuudesta tai laiskuudesta, vaan käytännön realiteeteista. Erityisesti huippuosaajien ja asiantuntijoiden kohdalla rekrytointiprosessit saattavat olla pitkiä. Pahimmillaan hallitusohjelman linjaukset antavat aivan väärän kuvan Suomesta ja karkottavat huippuosaajat pois maasta, Razmyar sanoo tiedotteessa.

Maahanmuutovirasto Migri totesi elokuun lopussa, että itse asiassa uusi kolmen kuukauden sääntö on parannus nykytilanteeseen, ei heikennys.

Tällä hetkellä Migrillä on mahdollisuus käynnistää oleskeluluvan peruuttaminen vaikka heti, kun henkilön työsuhde on päättynyt. Lisäksi siihen että oleskeluluvan peruuttamispäätös saa lainvoiman voi kulua parikin vuotta – jona aikana henkilöllä on mahdollisuus työllistyä ja sitä kautta jatkaa oleskelua.

Razmyar perää hallitukselta pikimmiten linjanvetoa myös siihen, määritelläänkö erityisasiantuntijoille vielä jokin poikkeusmenettely kolmen kuukauden sääntöön.

– Todellisuudessa huippuosaajat voivat valita minkä maan tahansa, eivätkä he jaksa kauan odotella, että hallitus saa rivinsä suoriksi, Razmyar sanoo.

– Jos hallitus ajattelee, että tällainen nuiva politiikka ei vaikuta kuvaan Suomesta, ovat he väärässä. Ehkä tällä esityksellä on onnistuttu houkuttelemaan perussuomalaiset hallitukseen, mutta vastapainona he karkottavat huippuosaajat, hän jatkaa.