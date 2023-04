SDP:n naiset varoittavat EU-eroa vaativasta muukalaisvihamielisestä PS:stä

Demarinaisilla on valmiutta kantaa vastuuta myös tulevalla hallituskaudella, naisjärjestö kertoo tiedotteessaan.

– SDP:n hallitustunnistelijalle lähettämissä vastauksissa näkyy tavoite sosiaalisesta ja taloudellisesti kestävästä hyvinvointivaltiosta, työelämän tasa-arvosta, eriarvoisuuteen puuttumisesta ja median vapauden säilyttämisestä. Toivon, että hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) näkee rakentavan ja luottamukseen pohjaavan linjan arvon tässä epävarmuuden ajassa, sanoo demarinaisten puheenjohtaja, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

– Hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa on mahdollista siten, että SDP voi pitää kiinni kynnyskysymyksistään: sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja sotesta emme ole valmiita leikkaamaan. Mahdolliset leikkaukset näiltä aloilta olisivat erityisesti naisten kannalta haitallisia. Sosialidemokraattiset naiset peräänkuuluttavat Petteri Orpolta valmiutta toteuttamiskelpoisiin julkista taloutta vahvistaviin toimiin, hän jatkaa.

Tuppurainen varoittaa perussuomalaisista.

– Vierastan ajatusta, jonka mukaan perussuomalaisille on automaattisesti tie auki hallitusvastuuseen. Naisjärjestönä, joka ajaa tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, emme voi tukea suuntausta, jonka ydinajattelua hallitsee muukalaisvihamielisyys ja vaade EU-erosta, demarinaisten puheenjohtaja sanoo.

Demarinaisten tiedotteessa sanotaan, että Suomea pitäisi johtaa jatkossakin vahvalta tasa-arvoon rakentuvalta pohjalta ja luottamusta rakentaen. Tuppuraisen mukaan hallitustunnustelija Orpo ”ratkaisee, millaisella arvopohjalla suomalaista yhteiskuntaa uudella hallituskaudella johdetaan”.

– Kasvavan kansallismielisyyden ja protektionismin ajassa tarvitaan halua rakentaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Suomen kaltaiselle pienelle maalle kv-kumppanuudet ja liittolaissuhteet ovat ensiarvoisen tärkeä. Tämä edellyttää meiltä vastavuoroisuutta. Sopimukset – myös turvallisuuspolitiikassa – perustuvat vastavuoroisuuteen, Tuppurainen sanoo.

– Suomi on nyt täysivaltainen Nato-maa, ja se vaatii meitä ymmärtämään ne vastuut, joita jäsenyys meiltä edellyttää. Samoin meidän on yhä oltava aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita EU:ssa. EU on Suomelle turvallisuusyhteisö. Pienellä maalla ei voi koskaan olla liian monia ystäviä, hän toteaa.