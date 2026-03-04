SDP:n mukaan rahat ovat olemassa, mutta ne käytetään nyt väärällä tavalla

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén arvostelee sosiaali- ja terveydenhuoltoon tehtyjä leikkauksia.

– Vaikka hallitus kehuskelee laittaneensa miljardeja lisää hyvinvointialueille, irtisanovat ne henkilöstöä. Syy on se, että että palkkojen, tarvikkeiden ja ostopalveluiden hintojen korotuksiin tarkoitetun rahoituksen ohella on kiistattomasti myös leikattu: 615 miljoonaa euroa on leikattu tehtävämuutoksista, 208 miljoonaa uusia leikkauksia on valmistelussa ja 390 miljoonan euron leikkaukset ovat lausunnolla. Yhteensä yli miljardi, Lindén sanoi pitämässään puolueen puheenvuorossa liittyen pääministerin ilmoitukseen.

Lindénin mukaan SDP:n tavoite on nopea ja vaivaton hoitoonpääsy terveyskeskukseen.

– Tiukka hoitotakuu ja sen vaatima rahoitus on palautettava, omalääkäri- ja omahoitajamalli toteutettava koko maassa. Rahat tähän ovat olemassa, mutta ne käytetään nyt väärällä tavalla, hän sanoi.

Vanhusten hoivaa ja kotihoitoa on lisättävä. Korkea ikä ei saa olla rangaistus, vaan kunnia-asia. Käsittelyssä oleva 50 miljoonan euron leikkaus on torjuttava, Lindén listasi vaatimuksia.

– Soterahoituksen ongelmat on korjattava. Meillä on siihen kustannustehokasta malli. Ensimmäinen asia on 390 miljoonan euron leikkauksen torjuminen.