SDP:n mukaan merkittävä veroasteen alentaminen on uhkapeliä

SDP:n kansanedustajan Tarja Filatovin mukaan sosiaalidemokraatit keskustelevat mielellään taloudesta ja velasta.

– Suomen velkasuhde on laskenut pari vuotta, mutta nyt lasku uhkaa taittua. Meidän tulee kääntää velkasuhde takaisin lasku-uralle, mutta järkevä aikataulu riippuu itsemme lisäksi myös kansainvälisistä suhdanteista, Filatov totesi puolueen ryhmäpuheenvuorossa.

Eduskunta keskusteli keskiviikkona opposition jättämästä välikysymyksestä julkisen talouden velkaantumisesta.

SDP:n mukaan Suomessa pitäisi seuraavaksi tavoitella 80 prosentin työllisyysastetta ja panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja ihmisten terveyteen. Filatovin mukaan SDP on samaa mieltä siitä, että taloutta on tasapainotettava, mutta keinoista puolue on eri mieltä.

– Sosialidemokraatit eivät ole valmiita leikkaamaan terveys- ja vanhuspalveluista, jotta hyvätuloisille voidaan tehdä veronkevennyksiä. Tehokkuus, tuottavuus ja vaikuttavuushyödyt on kohdennettava palvelujen parantamiseen.

– Sosialidemokraateista ei ole oikein, että työssäkäyvän pienituloisen lapsiperheen asumistukea leikataan, jotta hyvätuloiset voivat välttyä taloustalkoilta, Filatov sanoi.

SDP:n ryhmäpuheen mukaan keski- ja pienituloisten tuloverotusta voidaan keventää, kunhan samalla verotuottoja lisätään tiivistämällä pääomien veropohjia, puuttumalla verovälttelyyn ja karsimalla verotukia.

Filatovin mukaan välikysymyksen jättänyt kokoomus ei ole kuunnellut asiantuntijoita.

– Samat talousasiantuntijat, joiden laiminlyönnistä kokoomus syyttää hallitusta, linjaavat, että nyt ei ole mittavien veronalennusten aika. Merkittävä veroasteen alentaminen on uhkapeliä tällaisena aikana, Filatov sanoi.