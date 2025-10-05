SDP:n kansanedustajan väitteet ihmetyttävät – ”Syyttää väärää puuta”

Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos hämmästelee Eveliina Heinäluoman (sd.) kommentteja, joiden mukaan hallitus olisi pettämässä taistelussa harmaata taloutta vastaan. Vuornoksen mukaan Heinäluoma syyttää väärää puuta.

Heinäluoma linjasi aiemmin sunnuntaina tiedotteessaan, että hallitus katsoo ongelmien kasvamista sivusta. Demariedustajan mukaan hallituksen passiivisuus murentaa mahdollisuuksia rakentaa työmarkkinoita, joilla ketään ei hyväksikäytetä ja joissa pelisääntöjä noudatetaan.

Vuornos ei Heinäluoman kritiikkiä purematta niele. Hän muistuttaakin, että mukaan työministeri Matias Marttisen ja Arto Satosen johdolla on tehty historiallisen paljon toimia työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi.

– Heinäluoma kehuskelee edellisen hallituksen parantaneen marjanpoimijoiden asemaa, vaikka ihmiskaupparikokset alalla jatkuivat ainakin kauden 2023 loppuun asti, Vuornos muistuttaa.

– Tilanteeseen saatiin muutos vasta, kun ministeri Satosen johdolla kiellettiin marjanpoimijoiden saapuminen Suomeen turistiviisumeilla ja vaadittiin marjanpoimijoilta työsuhteita.

Kokoomusedustaja kertoo myös, että työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi paraikaa työperäisen hyväksikäytön vastaista toimenpideohjelmaa, jossa on lukuisia lainsäädäntöuudistuksia ja muita toimia, joilla ehkäistään väärinkäytöksiä työmarkkinoilla.

– Todennäköisesti Suomessa ei ole koskaan ollut näin laajaa ja läpileikkaavaa viranomaistahojen yhteistä työperäisen hyväksikäytön torjuntaohjelmaa, Vuornos sanoo.

Lisäksi oikeusministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksia, joilla työelämässä tapahtuvan hyväksikäytön rangaistavuutta kovennettaisiin. Sen myötä rikoslakiin saattaa tulla uutena rikosnimikkeenä kiskonta työelämässä.

Vuornos kehottaakin Heinäluomaa tutustumaan hallituksen toimenpiteisiin paremmin.

– Yksittäisten asioiden huutaminen osoittaa ymmärtämättömyyttä työperäisen hyväksikäytön monimutkaisuudesta ilmiönä, espoolaisedustaja toteaa.

– Ei ole yhtä hopealuotia, jolla voidaan ratkaista työperäisen hyväksikäytön tai harmaan talouden ongelmia. Tarvitaan laajamittaisia toimia eri hallinnonaloilla ja eri viranomaisten kesken.