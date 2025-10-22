Verkkouutiset

Jalankulkijoita sateisessa Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

SDP:n Joona Räsänen: Hallitus vie Suomen EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin

  • Julkaistu 22.10.2025 | 15:37
  • Päivitetty 22.10.2025 | 15:37
  • Politiikka, Velka
Kansanedustajan mukaan syy julkisen talouden heikkoon tilaan on selvä.
SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen mielestä pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vievät Suomea kovaa vauhtia EU:n ”tarkkailuluokan etupulpettiin”.

– Petteri Orpon hallitus kaasutti velkaralliautollaan Suomen EU:n nopeiten velkaantuvaksi maaksi. Suomi on jo aiemmin viety EU:n tarkkailuluokan porstuaan ja tätä menoa löydämme kohta itsemme luokan etupulpetista. Velkajarrua saa jo nyt käyttää, Räsänen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa syykin julkisen talouden heikkoon tilaan on selvä: kasvu laahaa ja työllisyys heikkenee. Näin verotulot ovat romahtaneet ja tämä näkyy myös uusimmassa lisätalousarviossa. Eduskunta käsitteli lisätalousarviota tänään.

– Jälleen yhden surullisen esimerkin hallituksen politiikasta antaa tänään eduskunnassa keskustelussa oleva vuoden kolmas lisätalousarvio, jossa verotuloarviota on pudotettu yli 700 miljoonalla. Tässä tilanteessa on täysin edesvastuutonta tehdä kallis ja tehoton yhteisöveroale velaksi, Räsänen moittii.

