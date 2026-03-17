SDP:n Jani Kokko: Suomi lisää Nato-yhteistyötä turvallisuutensa vuoksi

Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt viime vuosina, SDP:n kansanedustaja Jani Kokko painottaa eduskunnassa pitämässään ryhmäpuheessa.
Hänen mukaansa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Lähi-idän kiristynyt tilanne korostavat tarvetta vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä.
Kokko painottaa, että muuttunut tilanne lisää Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtävien merkitystä.
Suomi on hänen mukaansa sitoutunut vahvasti liittokunnan toimintaan ja tavoitteisiin. Sitoutumista osoitetaan osallistumalla konkreettisesti Naton pelotteeseen ja puolustukseen koko liittokunnan alueella.
Suomen osallistuminen Naton tehtäviin on jo laajentunut viime vuosina. Vuonna 2024 Puolustusvoimat osallistui Itämerellä miinantorjuntaan ja Naton Air Shielding -ilmavalvontatehtäviin.
Vuonna 2025 Suomi on ollut mukana muun muassa Islannin ilmavalvonnassa sekä Naton merivoimien operaatioissa Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla.
Osallistuminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Kokon mukaan Puolustusvoimat jatkaa merivoimaosastojen toiminnassa ja suunnitelmissa on osallistua Naton pysyviin merivoima- ja miinantorjuntaosastoihin myös vuonna 2027.
Kokon mukaan pitkäjänteinen osallistuminen osoittaa Suomen sitoutumista liittokunnan yhteiseen puolustukseen sekä vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta.