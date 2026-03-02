SDP:n aloitteita onkin parisataa ilmoitettua vähemmän

SDP pitää toukokuussa puoluekokouksensa Tampereella. Puolueen tiedotteen mukaan kokoukselle on tehty 538 aloitetta.
– Puoluekokoukselle jätettyjen aloitteiden suuri määrä on osoitus siitä, että SDP on elävä kansanliike ja Suomen vahvin muutosvoima, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi totesi tiedotteessa.
Todellisuudessa eri aloitteita on kuitenkin vain noin 350. Useat aloitteet on tehty jopa parikymmentä kertaa samalla tekstillä.
Sama aloite toistuu, kun puolueen eri yhdistykset ja muut toimijat ovat ilmeisesti saaneet tekstin samalta lähteeltä ja kukin on antanut sen aloitteekseen.
Tällaisia aloitteita SDP:n puoluekokoukselle ovat esimerkiksi otsikoiltaan Sovitellun päivärahan suojaosa palautettava (noin 15 kertaa), Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus palautettava (noin 15 kertaa), Kanneoikeus ammattiliitoille (noin 20 kertaa), Kokoaikaista työtä tulee tarjota kaikille sitä haluaville (noin 10 kertaa) sekä Luottamusmiehen asema on turvattava ja vahvistettava (noin 14 kertaa).