SDP vaikenee – mitä puolue itse tekisi taloudelle?

SDP on ottanut ilon irti pääministeri Petteri Orpon (kok.) Vieraskynä-kirjoituksesta Helsingin Sanomissa ja siitä syntyneestä jälkipyykistä liittyen eriäviin väitteisiin tai tulkintoihin velkasuhteen vakauttamisesta.

Samalla sivuun jää – jälleen kerran – kysymys siitä, mikä on oppositiopuolue SDP:n todellinen vaihtoehto Suomen talouden kuntoon laittamiseksi. Asialla on merkitystä, sillä SDP on mukana välikysymyksessä hallituksen ”ennätyksellisestä velkaantumisesta”, jota käsitellään eduskunnassa keskiviikkona.

SDP:n ulostuloissa on syytetty pääministeriä ”velkalaivan kippariksi”. Pohja vuotaa ja miehistö on hätää kärsimässä, runoilee Joona Räsänen tiedotteessaan. Syynä on hallituksen ”umpisurkea talouspolitiikka”

Ryhmäjohtaja Tytti Tuppuraisen mielestä taas laiva on jo karilla. Hallituksen talouspolitiikka ei ole tuottanut tulosta. ”Suomi tarvitsisi juuri nyt vastuullista ja oikeudenmukaista talousjohtamista”, julistaa Tuppurainen.

Eli miten SDP korjaisi tilanteen? Minkälaisia ratkaisuja Antti Lindtman – joka sovittelee jo itselleen pääministerin hattua – olisi tehnyt puoliväliriihessä?

Kysymys ei ole epäreilu, vaikka oppositiossa oleva SDP ei ole voinut käytännössä vaikuttaa tämän vaalikauden alusta alkaen talouspolitiikan suuntaan. Viime vaalikaudella SDP pääministeripuolueena oli kuitenkin osallisena kaatamassa velkataakkaa nykyhallituksen niskaan.

Jos jatketaan laivavertauksilla, SDP:n omat vaihtoehdot tällä vaalikaudella ovat olleet kuin laineilla ratsastamista ylös – alas, riippuen hallituksen ulostuloista.

Marraskuussa 2024 SDP hehkutti keventävänsä omassa vaihtoehdossaan pieni- ja keskituloisten työn verotusta ”puoli miljardia euroa hallitusta enemmän”. Nyt kun hallitus puoliväliriihessään päätti saman suuruusluokan kevennyksistä juuri pieni- ja keskituloisille, se ei kelpaakaan.

Sama logiikka pätee SDP:n peräänkuuluttamiin kasvutoimiin. Nyt kun hallitus sellaisia tekee, ei kelpaa.

Kun hallitus puoliväliriihessään päätti keventää verotusta reippaasti, SDP on äkkiä isosti huolissaan valtion velkaantumisesta. SDP:n ulostuloja seuratessa herää hämmentävä kysymys: olisiko siis pitänyt jatkaa vain leikkausten tiellä?

On myös hyvä muistaa, että hallituksen saksipolitiikkaa aiemmin kovin sanoin arvostellut SDP jätti omassa vaihtoehtobudjetissaan 2024 vähin äänin perumatta hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan.

SDP:n sisällä talouspolitiikan suunnasta on myös eriäviä näkemyksiä. Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen peräänkuulutti Helsingin Sanomien haastattelussa joulukuussa 2024 puolueelta rohkeutta kyseenalaistaa hallituksen talouspolitiikan valintoja – myös talouden tasapainotuksen aikataulua.

Mäkysen mielestä valtio voisi lyhyellä aikavälillä ottaa enemmän velkaa, jos tällä rahalla tehtäisiin julkisia investointeja sosiaali- ja terveyssektorille sekä koulutukseen.

Siis enemmän velkaa.

Vappupuheessaan Mäkynen vastaa myös suoraan kysymykseen, mikä on SDP:n talouspolitiikan linja.

”Meidän on tarjottava vaihtoehto oikeiston kierteelle kohti pohjaa. Sosialidemokraattinen hyvän kehä lähtee liikkeelle investoinneista osaamiseen, tutkimukseen, ihmisten hyvinvointiin ja taloutta kestäväksi uudistavaan teollisuuspolitiikkaan, ilmastotoimiin ja luonnon ennallistamiseen.”

Investoinnit tarkoittavat käytännössä taloudellisia panostuksia. Mäkysen visiossa vaikka sitten velkarahalla. Linja on johdonmukainen ja tuo selkeät näkemyserot vasemmisto- ja oikeistopuolueiden välillä.

Toisin kuin SDP:n ylimmän johdon linja, joka on ollut käytännössä yhtä poukkoilua.