SDP: Suomen energiapolitiikka ei voi olla yhdenkään diktaattorin taskussa

– SDP:n mielestä nyt on keskityttävä siihen, ettei Suomen tai Euroopan energiapolitiikka ole jatkossa yhdenkään diktaattorin taskussa. Huoltovarmuuttamme ja sitä kautta itsenäisyyttämme täytyy vahvistaa, totesi kansanedustaja Hussein al-Taee puoleensa ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteosta Hiilineutraali Suomi 2035.

– Kun irtaudumme venäläisestä energiasta, on meidän samalla suunnattava katseemme muihin riippuvuuksiin raaka-aineiden, komponenttien ja strategisten omistusten osalta, hän jatkoi.

Al-Taeen mukaan SDP:n tavoitteena on fossiiliton hyvinvointiyhteiskunta, jossa yhteiskunnan rakenteet ovat kestäviä ja vähähiilisiä.

– Hiilineutraali, fossiiliton tulevaisuus on ainoa mahdollisuus päästä irti Eurooppaa kahlinneesta fossiilienergiasta, jota nyt käytetään myös aseena meitä vastaan. Kun katsomme yli kriisin, tulevaisuus on valoisa ja toiveikas.

Al-Taee totesi hyvän uutisen olevan, että Suomi ei ole samalla tavalla riippuvainen maakaasusta kuin monet muut EU-maat.

– Energiajärjestelmäämme on kehitetty vähähiiliseksi investoimalla puhtaisiin ratkaisuihin. Meillä on vesi-, bio- ja ydinenergiaa, tuulivoimakapasiteetti kasvaa jatkuvasti. Uusi ydinreaktori on toivottavasti täydessä tehossa vuoden loppuun mennessä. Vetytalouteen investoidaan. Liikenne sähköistyy.

Niin ikään hyvä uutinen hänen mukaansa on, että strategian mukaan Suomi voi saavuttaa ilmastotavoitteensa, eli hiilineutraaliuden vuonna 2035, jolloin päästöt ovat enintään hiilinielujen aiheuttamien poistumien kokoiset.

– Hyvä uutinen on, että puhtaan teknologian investoinnit etenevät vihdoin vauhdilla. Tänä vuonna sekä Suomi että EU tukevat investointeja ennennäkemättömällä laajuudella. Tämä tietää valtavia mahdollisuuksia yrityksille ja Suomen viennille, al-Taee sanoi.

Hänen mukaansa SDP pitää erittäin tärkeänä ydinenergian roolia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

– Ydinenergialain uudistaminen on käynnissä ja sitä tulee kiirehtiä. Pienydinreaktoreiden käyttö on sallittava lainsäädännössä turvallisuus huomioiden, al-Taee totesi.